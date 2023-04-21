Пескову ничего не известно о раздаче повесток в военкомат в московских вузах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он не располагает информацией о раздаче повесток в военкоматы студентам московских вузов. Вчера, 20 апреля, в групповом чате общежития ДАС МГУ им. М. В. Ломоносова в Москве один из студентов опубликовал фотографию повестки военкомата Академического района Юго-Западного административного округа, которая обязывает явиться в военкомат 24 или 25 апреля на мероприятия, «связанные с призывом на военную службу». «Ъ» видел переписку. Господин Песков подчеркнул, что разговоров о мобилизации в Кремле не ведется.

«Вы знаете, пока не могу комментировать, я, честно говоря, в первый раз об этом (раздаче повесток в московских вузах.— "Ъ") слышу. Но еще раз повторяю: в Кремле нет никаких разговоров о какой-то там волне мобилизации»,— ответил пресс-секретарь на просьбу журналиста прокомментировать информацию в СМИ о раздаче повесток студентам в Москве.

Пресс-секретарь напомнил о том, что в России идет работа по «усовершенствованию и цифровизации» всей системы работы военкоматов, связанной с «конституционной обязанностью российских граждан проходить военную службу».

Ранее ряд Telegram-каналов заявляли со ссылкой на анонимные источники, что повестки в военкоматы раздают в общежитиях МГУ, МИСИС и РГУ им. Косыгина.

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает создание единого реестра воинского учета и разрешает оповещать призывников с помощью электронных повесток. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов уверял, что закон об электронных повестках не затронет текущий весенний призыв.

17 апреля после реплики военного комиссара Москвы о старте теста рассылки повесток через «Госуслуги» и по СМС Минцифры сообщило, что правовых оснований для таких действий сейчас нет. В принятом законе способы направления электронных оповещений не указаны: их должно установить отдельным актом правительство, подчеркнули в министерстве.

Подробнее о новом законе — в публикации «Ъ» «Не думай о повестках свысока».

Эрдни Кагалтынов