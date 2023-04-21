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Коммерсантъ FM
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Песков: новые санкции Запада против России будут бить по мировой экономике

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность введения новых антироссийских санкций, в частности полного запрета стран G7 на экспорт из России. По его словам, все санкции негативно сказываются на мировой экономике. В то же время, отметил господин Песков, Россия продолжает развиваться, несмотря на «помыслы противников».

«Исходим из того, что в любом случае и нынешние санкции, которые введены против нашей страны, и новые дополнительные шаги, о которых, возможно, думают сейчас в Брюсселе и в Вашингтоне, они, конечно, будут бить и по мировой экономике. Поэтому это может лишь привести к нарастанию тенденций к всемирному экономическому кризису»,— сказал Дмитрий Песков в ходе пресс-колла.

Дмитрий Песков отметил, что российская сторона «самым тщательным образом» следит за санкциями, которые могут вести США и страны Евросоюза. «Вместе с тем не нужно забывать, что ни одна страна в мире никогда не сталкивалась с таким объемом санкций, как мы. Поэтому адаптируемся, развиваемся, занимаемся перспективными планами развития и учитываем те опасности, которые кроются за такими помыслами наших противников»,— заключил он.

Об обсуждении странами G7 введения запрета на экспорт в Россию почти всех товаров сообщали Bloomberg и Kyodo. По информации американского агентства, союзники Украины обсуждают сценарий, при котором в Россию не будет поставляться ничего, кроме еды и медикаментов. Эти товары считаются гуманитарными и обычно под санкции не попадают. Японское агентство писало, что запрет коснется подержанных автомобилей, шин и одежды.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Эмбарго тотального масштаба».

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