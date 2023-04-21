WP: Украина планировала атаки на российские объекты в Сирии

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины планировало проведение «тайных атак» на российские силы в Сирии при помощи курдских формирований, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на рассекреченные документы Пентагона. Согласно им, президент Украины Владимир Зеленский в итоге распорядился приостановить планирование в декабре 2022 года. В документах также упоминается инцидент с обстрелом американского беспилотника российской системой ПВО в ноябре, о чем раньше не было известно.

WP ссылается документ с пометкой HCS-P, указывающей, что часть информации получена из человеческих источников. Утверждается, что украинское ГУР выступало за нанесение ударов по российским силам с использованием беспилотников. Предполагалось «начать с малого» или и вовсе ограничить нанесение ударов только по наемникам ЧВК «Вагнер». При этом украинские военные рассматривали возможность подготовки членов Сирийских демократических сил (SDF) для нанесения ударов.

Во время обсуждения этих планов осенью прошлого года SDF потребовало провести обучение своих сил, предоставить системы противовоздушной обороны и гарантии того, что «их роль будет храниться в секрете». Руководство SDF также запретило наносить удары по российским позициям в районах, контролируемых курдами. Из документа следует, что Турции было известно о планах Украины, и турецкие чиновники «стремились избежать возможного ответного удара», поэтому предлагали проводить атаки из курдских районов, а не из районов на севере и северо-западе Сирии, удерживаемых другими повстанческими группировками, некоторые из которых Анкара поддерживает.

В ноябре, согласно документу, офицеры украинской военной разведки «выявили потенциальные материально-технические препятствия» для их плана, в том числе «проблемы с внутрикурдским пограничным контролем и созданием оперативной базы». К 29 декабря 2022 года господин Зеленский приостановил планирование атак. Почему конкретно, неизвестно, но, по оценкам США, он мог сделать это по ряду причин: из-за давления со стороны Вашингтона, ограниченного числа беспилотников, имевшихся у Киева, или из-за сомнений в том, что атаки будут успешными. Еще одним фактором мог быть «сравнительный успех» операций украинской военной разведки в России, утверждается в документе. О чем конкретно идет речь, не уточняется.

В полученных WP материалах также подробно рассказывается о том, как могла выглядеть кампания украинских атак. США ранжировали их по вероятности того, вызовут ли они ответную эскалацию со стороны России. В документе сопоставляются удары по хорошо защищенным «приоритетным» для России объектам вблизи Дамаска и побережья Сирии — такая атака была бы наиболее опасной, но «и наиболее дорогостоящей для России» — с ударами по «аффилированной с Россией нефтяной инфраструктуре» в центральной части Сирии, которая плохо защищена системами ПВО, но грозила бы для России «скромными расходами».

В числе обсуждавшихся вариантов атак:

Выше всего по масштабу возможной эскалации стоит атака на «ключевой российский объект», в качестве которого рассматривался аэропорт имени Басиля Аль-Асада в Латакии, который имеет общие объекты с авиабазой Хмеймим — главной российской военной базой в Сирии. Предполагалось, что такой объект может быть атакован с помощью безэкипажных надводных аппаратов (USV).

Атака на «нефтегазовую инфраструктуру», в том числе на «связанный с "Вагнером" газовый завод Джихар» недалеко от города Пальмира, для чего предлагалось использовать БПЛА.

В самом низу списка приводились возможные атаки на позиции ЧВК «Вагнера» — в частности, на якобы принадлежащий компании объект недалеко от сирийского города Фурклус.

Власти США при этом признавали, что подобные атаки могут «затруднить» операции возглавляемой США международной коалиции на востоке Сирии, если Россия решит «более агрессивно» контролировать сирийское воздушное пространство или переместит свои средства ПВО. Также в документе упоминается ранее не разглашавшийся инцидент, произошедший 27 ноября 2022 года, когда российская система ПВО (SA-22 или «Панцирь-С1»), базирующаяся на востоке Сирии, обстреляла американский беспилотник MQ-9. По данным США, «беспилотник не был поражен», другие подробности не приводятся.

WP пишет, что проведение атак на российские позиции в Сирии, по-видимому, должно было заставить Москву передислоцировать военные ресурсы из Украины. При этом в документе Пентагона утверждается, что Киев вряд ли возродит свои планы без поддержки США и Турции. В SDF отрицают свою причастность к обсуждавшимся планам атак. «Документы, о которых вы говорите, ненастоящие; наши силы никогда не участвовали в российско-украинской войне»,— заявил изданию представитель SDF Фархад Шами. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов от комментариев отказался. МИД и посольство Турции в США никак не прокомментировали информацию.

Данные Пентагона и американской разведки попали в интернет в апреле через групповой чат в Discord. Его администратором был 21-летний военнослужащий разведывательного подразделения ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра, его арестовали.

Подробнее об утечке — в материале «Ъ» «Утечка дала осечку».

Лаура Кеффер