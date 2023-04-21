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Коммерсантъ FM
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Вучич заявил, что Запад надоел ему требованием ввести санкции против России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страны Запада надоели ему своими требованиями ввести антироссийские санкции. Он озвучил это мнение после того, как два дня назад, 19 апреля, в Белград приехал с визитом глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём.

После встречи с министром господин Вучич сказал, что Сербия не поддерживает санкции в отношении России из-за своего военного нейтралитета. «Пристали ко мне с введением санкций и только этим, мне надоел уже этот вопрос... Только и повторяют, чтобы поддержал санкции»,— пожаловался сербский президент (цитата по «РИА Новости»).

Он напомнил, что 23 апреля исполняется 24 года с авиаудара НАТО в 1999 году по зданию Радио и телевидения Сербии, в результате которого погибли 16 человек. «Они будут отмечать годовщину убийства журналистов, а нам пудрить мозги свободой СМИ и объяснять, как это плохо, что у нас есть плюрализм и можете видеть и украинские СМИ, и российские, и американские, германские, французские, британские и все остальные, потому что должна быть только одна сторона, а другой не должно быть»,— сказал Александр Вучич.

Сербия является единственной европейской страной, не поддержавшей санкции против России, которые вводят из-за военных действий на Украине. В феврале господин Вучич сказал, что не знает, сколько еще сможет не вводить санкции. Он убежден, что конфликт на Украине превратился в «тяжелую окопную борьбу», в которой никто не может победить. В апреле Reuters со ссылкой на рассекреченные документы Пентагона сообщило, что Сербия согласилась поставить оружие Украине. И Минобороны Сербии, и сам Александр Вучич это отрицали.

Подробности — в материале «Ъ» «Утечка подмочила репутацию Белграда».

Лаура Кеффер

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