Вучич: конфликт на Украине превратился в «окопную борьбу»

Военный конфликт на Украине превратился в тяжелую окопную борьбу, считает президент Сербии Александр Вучич. Он уверен, что пока никто не может победить.

«При том как обстоят дела, похоже, никто не может победить в этой войне. Все сейчас превратилось в тяжелую окопную борьбу»,— заявил господин Вучич в интервью телеканалу РТС (цитата по ТАСС).

Сербия является кандидатом на вступление в Евросоюз, и Брюссель требует от нее проведения согласованной внешней политики, в том числе по санкциям. Власти страны пока не вводили ограничения против России, но в феврале господин Вучич сказал, что не знает, сколько еще продержится. Посол РФ Александр Боцан-Харченко считает, что Запад подталкивает Сербию к контактам с Украиной.

О политической ситуации в Сербии — в материале «Ъ» «Белград сделал ход министром».

Лаура Кеффер