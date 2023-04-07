Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Вучич: конфликт на Украине превратился в «окопную борьбу»

Военный конфликт на Украине превратился в тяжелую окопную борьбу, считает президент Сербии Александр Вучич. Он уверен, что пока никто не может победить.

«При том как обстоят дела, похоже, никто не может победить в этой войне. Все сейчас превратилось в тяжелую окопную борьбу»,— заявил господин Вучич в интервью телеканалу РТС (цитата по ТАСС).

Сербия является кандидатом на вступление в Евросоюз, и Брюссель требует от нее проведения согласованной внешней политики, в том числе по санкциям. Власти страны пока не вводили ограничения против России, но в феврале господин Вучич сказал, что не знает, сколько еще продержится. Посол РФ Александр Боцан-Харченко считает, что Запад подталкивает Сербию к контактам с Украиной.

О политической ситуации в Сербии — в материале «Ъ» «Белград сделал ход министром».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...