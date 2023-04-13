Утечка подмочила репутацию Белграда

В числе утекших из Пентагона секретных файлов оказался документ о готовности Белграда поставлять оружие Украине, что вызвало переполох в Сербии. Президент Александр Вучич в четверг категорически отверг правдивость этой информации. В защиту сербских властей выступило и посольство США, объявившее, что республика «не продает оружие Украине». Близкие же к сербскому руководству источники “Ъ” говорят, что в Белграде «опасаются прежде всего жестко негативной реакции Москвы», ибо подобная утечка далеко не первая. И последовала она сразу после возобновления Сербией взаимодействия с НАТО в рамках учений «Платиновый волк». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

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Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Александр Вучич

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Переполох в Сербии случился после того, как агентство Reuters обнародовало в среду секретный документ Пентагона под названием «Европа: ответ на конфликт России и Украины». Из него следовало, что Сербия хотя и отказалась обучать украинских военных, но согласна поставлять Украине оружие либо «уже его поставила».

По словам близких к сербскому руководству источников “Ъ”, в Белграде знали о готовящейся утечке и возложили обязанность ответить на нее на военное ведомство, которое в итоге подготовило обстоятельное разъяснение. Министр обороны Милош Вучевич заверил, что «Сербия не продавала и не будет продавать оружие ни украинской, ни российской стороне, ни странам, находящимся рядом с конфликтом (на Украине.— “Ъ”)».

«Кто-то, очевидно, хочет дестабилизировать нашу страну и вовлечь ее в конфликт, в котором мы не будем участвовать»,— заявил глава Минобороны, не исключив при этом возможности, что «какое-то оружие каким-то волшебным путем все же оказалось в зоне конфликта».

Аналогичное опровержение последовало и от главы сербского МИДа, первого вице-премьера Ивицы Дачича.

В четверг скандал прокомментировал президент Александр Вучич. «Сербия не поставляла и не будет поставлять оружие на Украину. А здесь речь даже не об оружии, а о боеприпасах. Не поставляем и не будем поставлять боеприпасы на Украину. Нет ни одного документа, который бы показал нечто подобное,— заявил глава государства журналистам в четверг.— Мы продаем боеприпасы, но разрешенным конечным пользователям, а не Украине или России».

В защиту сербских властей выступило и посольство США в Белграде. Там заявили: «По нашей информации, Сербия не продает оружие Украине».

Знакомые с позицией сербского руководства источники “Ъ” говорят, что в Белграде «опасаются прежде всего жестко негативной реакции Москвы», ибо подобная утечка далеко не первая и ранее Россия неизменно выражала по этому поводу свою озабоченность.

Так, в конце февраля сначала в иностранных, а потом и в сербских СМИ появились фотографии произведенных в Сербии на фабрике «Крушик» 3,5 тыс. ракет «Град», которые через Турцию и Словакию были якобы поставлены Украине. Александр Вучич назвал ту информацию «гнусной ложью».

Тем не менее представитель МИД РФ Мария Захарова в начале марта заявила о «глубокой озабоченности» Москвы в связи с информацией о сербском оружии в арсенале украинской армии и предложила руководству Сербии объясниться.

О возможных поставках сербского оружия Украине говорили и летом прошлого года, когда на севере Греции потерпел катастрофу Ан-12, вылетевший с аэродрома в сербском городе Нише, на его борту находилось 11,5 т оружия и боеприпасов. Сербские власти тогда заявили, что самолет направлялся не на Украину, а в Бангладеш, и что получателем груза (в основном учебных мин) было Минобороны этой страны.

И до того фотографии оружия и боеприпасов с клеймом «Сделано в Сербии», обнаруженных на Украине, появлялись в СМИ неоднократно. И всякий раз в Белграде повторяли, что «Сербия уже восемь лет не поставляет оружие в эту страну».

Нынешняя утечка из Пентагона наложилась на появившуюся на прошлой неделе информацию о том, что Сербия возобновляет военное сотрудничество с НАТО и проведет в июне на своей территории учения с альянсом «Платиновый волк». На это тогда отреагировали и в Кремле, пообещав «очень внимательно наблюдать» за предстоящими маневрами.

«Если опубликованный Reuters документ достоверен, он демонстрирует либо двуличность Александра Вучича в отношении России, либо то, что на него сильно давит Вашингтон, чтобы Белград поставлял оружие Украине»,— заявил агентству эксперт по Восточной Европе в Jamestown Foundation (признан в РФ нежелательной организацией) Януш Бугайский.

Кстати, как стало известно “Ъ”, первым опровержение публикации о готовности Белграда поставлять оружие Украине сербское Минобороны направило белградской редакции российского агентства Sputnik. И уже потом сообщение получили остальные СМИ.