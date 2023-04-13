Вучич: Сербия не поставляла и не будет поставлять оружие Украине

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не поставляла и не будет поставлять оружие и боеприпасы на Украину. 12 апреля Reuters сообщало, что в утекших в сеть секретных документах Пентагона есть данные о согласии сербских властей на такой шаг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вучич

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Александр Вучич

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Сербия не поставляла и не будет поставлять оружие на Украину. А здесь речь даже не об оружии, а о боеприпасах. Не поставляем и не будем поставлять боеприпасы на Украину. Появится ли что-то с одной или другой стороны вооруженного конфликта — мы продаем боеприпасы, но разрешенным конечным пользователям, а не Украине или России»,— cказал сербский президент журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Reuters ссылалось на документ от 2 марта, озаглавленный «Европа | Ответ на продолжающийся российско-украинский конфликт». В нем приводится позиция 38 европейских стран в ответ на просьбы Украины об оказании военной помощи. Утверждается, что Сербия отказалась проводить обучение украинских сил, но обязалась отправить летальную помощь и выразила готовность предоставлять оружие Киеву в будущем. В Минобороны Украины никак не комментировали эти сведения.

Сообщения о поставках Сербии вооружения Украине появлялись в СМИ еще в марте. Тогда сербское правительство также отрицало эту информацию. Минобороны страны утверждало, что «ни одна ракета, мина или снаряд» не поставляется участнику военного конфликта.

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Лусине Баласян