Российские бодибилдеры завоевали 17 медалей на чемпионате Азии
Сборная России успешно выступила в первый день открытого чемпионата Азии по бодибилдингу и фитнесу, пополнив медальную копилку 17 наградами. Семь из них — золотые, еще пять серебряных и пять бронзовых. Турнир завершится 15 ноября.
Дважды на высшую ступень пьедестала поднялись Анастасия Шемель и Марися Барышева. Шемель стала лучшей в бодифитнесе среди участниц старше 35 лет и в категории спортсменок ростом выше 163 см. Барышева одержала победы в абсолютном зачете и среди участниц ростом до 163 см.
Еще три золотые награды завоевали Анастасия Гуськова, победившая в акробатическом фитнесе, Анастасия Ласкевич, занявшая первое место в артистическом фитнесе, и Алиса Спиридонова, выигравшая соревнования по бодифитнесу среди юниорок.
Российская команда впервые участвует в открытом чемпионате Азии по бодибилдингу и фитнесу.