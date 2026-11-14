Прокуратура требует вернуть «Пролетарскому заводу» 14 зданий в Петербурге

Надзорное ведомство оспаривает сделки купли-продажи, заключенные в 2007–2011 годах, и требует признать их недействительными с соответствующими правовыми последствиями. В частности, прокуратура настаивает на восстановлении права собственности завода на 14 зданий. Нынешним владельцам — компаниям и индивидуальным предпринимателям — запрещено продавать или иным образом отчуждать спорное имущество, а также ухудшать его состояние.