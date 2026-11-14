Прокуратура требует вернуть «Пролетарскому заводу» 14 зданий в Петербурге
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области арестовал недвижимость на улице Дудко в Невском районе, ранее принадлежавшую «Пролетарскому заводу». Обеспечительные меры приняты 10 ноября по иску заместителя городского прокурора, который добивается возврата активов предприятию, входящему в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), передает «Фонтанка».
Надзорное ведомство оспаривает сделки купли-продажи, заключенные в 2007–2011 годах, и требует признать их недействительными с соответствующими правовыми последствиями. В частности, прокуратура настаивает на восстановлении права собственности завода на 14 зданий. Нынешним владельцам — компаниям и индивидуальным предпринимателям — запрещено продавать или иным образом отчуждать спорное имущество, а также ухудшать его состояние.
По оценке издания «Фонтанка», предмет спора включает здания и помещения общей площадью 23,9 тыс. кв. м и земельные участки размером 19,7 тыс. кв. м. Их совокупная кадастровая стоимость составляет 466,6 млн руб. Основания для оспаривания приватизационных сделок в материалах иска не раскрываются.
К участию в процессе привлечены ОСК, само предприятие, Росимущество, Центральный научно-исследовательский институт судового машиностроения и ООО «ЮрФинКонсультант». Первое заседание по существу назначено на 20 января.