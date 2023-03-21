Google запустил конкурента ChatGPT

Сегодня компания Google сообщила об открытии доступа к своему чат-боту Bard, который рассматривается наблюдателями рынка как конкурент нашумевшему чат-боту ChatGPT от компаний OpenAI и Microsoft. Сообщается, что пока доступ будет открыт для ограниченного числа владельцев учетных записей Google из США и Великобритании. Затем компания будет постепенно расширять охват пользователей и языки, на которых может работать Bard. Google подчеркивает, что Bard не является заменой поисковика, а только лишь дополнением к нему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Наблюдатели рынка давно ждали выхода чат-бота от Google. По данным The New York Times, еще в декабре руководство Google объявило «красный код» в связи с выходом ChatGPT. Компания опасается, что продвинутый чат-бот от OpenAI и Microsoft может составить серьезную конкуренцию поисковому сервису Google, который доминирует на рынке уже около 20 лет. В начале февраля Google провела демонстрацию возможностей бета-версии Bard, но искусственный интеллект ошибся, отвечая на вопрос одного из пользователей об открытиях космического телескопа James Webb. И это тут же обрушило акции Google на 8%.

Евгений Хвостик