Сейм Литвы преодолел вето президента и ввел разные ограничения для россиян и белорусов

Сейм (парламент) Литвы принял закон, который вводит ряд ограничений в отношении граждан России и Белоруссии. При этом парламент отклонил вето президента республики Гитанаса Науседы, который предлагал, чтобы все меры, применяемые против россиян, в равной степени касались и белорусов. Принятый Сеймом закон предполагает меньшее количество ограничений для белорусских граждан, сообщает пресс-служба литовского парламента.

«Сегодня мы выиграли битву за умы людей в этой стране, то есть в Белоруссии, общественность которой явно выступает против белорусского режима, категорически выступает против войны. В принципе, они поддерживают Украину, однако народ Беларуси до сих пор является заложником своего диктатора, как когда-то мы были заложниками той или иной империи. Сегодня мы должны дать четкий сигнал белорусской общественности, что мы видим их стремление к демократии, мы не отождествляем их с русскими»,— цитирует пресс-служба Сейма слова депутата Томаша Томилинаса, призывавшего отвергнуть предложение господина Науседы.

Принятый закон предусматривает приостановку рассмотрения просьб граждан РФ и Белоруссии о выдаче видов на жительство до мая 2024 года. Согласно документу, россиянам отдельно нельзя приобретать недвижимость в республике, ввозить в страну наличные гривны и оформлять электронный статус резидента. Гитанас Науседа предлагал распространить эти меры и на белорусов.

По мнению президента, республика должна последовательно придерживаться позиции, что ответственность за конфликт на Украине в равной степени несут и Россия, и Белоруссия. Это должно быть отражено в законодательстве, указал президент.

Эрдни Кагалтынов