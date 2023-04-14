Президент Литвы потребовал ужесточить закон об ограничениях для россиян и белорусов

Президент Литвы Гитанас Науседа вернул на повторное рассмотрение в Сейм закон №XIV-1868, который вводит визовые, имущественные и другие ограничения в отношении граждан России и Белоруссии. По мнению главы республики, закон необходимо ужесточить таким образом, чтобы все меры, применяемые против россиян, в равной степени касались и белорусов. Согласно изначальной версии документа, последних затрагивала только часть запретов.

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«Принятый Сеймом закон устанавливает семь различных ограничительных мер, четыре из которых применяются как к гражданам России, так и к гражданам Белоруссии, а три — только к гражданам России. Президент поддерживает цель закона, но отмечает, что оснований для установки разного правового регулирования для граждан этих двух стран нет»,— указали в пресс-службе президента Литвы.

Господин Науседа считает что республика должна последовательно придерживаться позиции, что ответственность за конфликт на Украине в равной степени несут и Россия, и Белоруссия. Это должно быть отражено в законодательстве, указал президент.

Помимо этого, глава государства предлагает закрепить тем же законом новый правовой механизм, который упростит процедуру отзыва выданных виз и временных видов на жительство, а также облегчит депортацию лиц, которые нарушают «международные» санкции.

Сейм Литвы принял закон №XIV-1868 4 апреля 2023 года. Согласно документу, россияне, среди прочего, больше не смогут покупать недвижимость в стране, подавать документы на визу (за исключением случаев, когда посредником выступает МИД), ВНЖ и гражданство.

Кроме того, закон устанавливает порядок, при котором сведения о связанных с литовскими политиками компаниях, которые поддерживают экономические связи с Россией и Белоруссией, будут публичными.

Подробнее о том, что означает решение Литвы запретить россиянам приобретать жилье,— в материале «Ъ FM» «Недвижимые осложнения».

Григорий Лейба