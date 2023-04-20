На Кубани суд отказался привлечь Юрия Дудя к делу о взыскании с Тинькова 2 млрд рублей

Усть-Лабинский районный суд отложил рассмотрение иска Олега Дерипаски к Олегу Тинькову и компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской и запрещена в России) о взыскании 2 млрд руб. на 15 мая. Об этом сообщил «Ъ-Кубань» адвокат Дерипаски Алексей Мельников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«От Тинькова поступили многочисленные ходатайства, направленные на затягивание рассмотрения дела. Например, они просили суд привлечь к участию в деле Юрия Дудя (признан Минюстом иностранным агентом). Суд отказал защитникам Олега Тинькова в этом ходатайстве»,— рассказал Алексей Мельников.

Спор между миллиардерами возник весной 2022 года из-за высказываний Тинькова в адрес Дерипаски. Основатель Тинькофф-банка назвал Олега Дерипаску «вором» и «олигархом» в социальных сетях. Последний обратился в Усть-Лабинский районный суд (по месту прописки) за защитой своей репутации. В качестве компенсации морального вреда он потребовал с Тинькова 2 млрд руб. Вторым ответчиком по делу выступает корпорация Meta Platforms Inc (признана в России экстремистской и запрещена).

Райсуд в августе прошлого года счел необходимым передать дело на рассмотрение в подмосковный арбитраж из-за места жительства ответчика (Олег Тиньков прописан в Реутове). Однако защитники Олега Дерипаски оспорили определение Усть-Лабинского районного суда о передаче гражданского дела в Арбитражный суд Московской области. Краснодарский краевой суд направил дело для рассмотрения по существу в Усть-Лабинский районный суд.

В январе текущего года Краснодарский краевой суд арестовал 50 млн руб. на счетах Тинькова по иску Дерипаски о защите деловой репутации.

Тат Гаспарян

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