Краснодарский крайсуд подтвердил арест 50 млн рублей на счетах Тинькова по иску Дерипаски

Олег Тиньков не смог оспорить в Краснодарском краевом суде определение Усть-Лабинского районного суда об аресте 50 млн руб. на своих счетах, вкладах, депозитах в АО «Тинькофф Банк», в том числе те, которые поступят в будущем. Решение принято в качестве обеспечительной меры по иску бизнесмена Олега Дерипаски к бывшему банкиру о защите чести, достоинства и деловой репутации, говорится в определении суда. Вторым ответчиком по делу выступает корпорация Meta Platforms Inc (признана в России экстремистской и запрещена).

В прошлом году господин Дерипаска обратился в суд с исковым заявлением к Олегу Тинькову о взыскании 2 млрд руб. из-за оскорбительных высказываний в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

В комментариях на своей странице в соцсети Тиньков назвал Дерипаску «вором» и «олигархом». Последний обратился за защитой своей репутации в Усть-Лабинский районный суд (по месту прописки).

Как отмечено в материалах дела, адвокаты господина Тинькова просили отменить судебный акт, ссылаясь на его незаконность, необоснованность и немотивированность. «Размер денежных средств, на которые наложен арест, не соразмерен компенсации морального вреда по данной категории дел: основания принятия обеспечительных мер, указанные в ходатайстве, построены на недостоверной информации»,— настаивала защита Олега Тинькова.

Однако суд апелляционной инстанции убедили доводы истца, который указал, что Олег Тиньков находится за пределами России, фактически выводит свое имущество из страны, что может сделать невозможным исполнение в будущем судебного акта по делу. «Учитывая сумму, заявленную истцом к взысканию с ответчика, наложение ареста на денежные средства в размере 50 млн руб. отвечает принципам разумности и справедливости»,— говорится в определении крайсуда.

Наталья Решетняк

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