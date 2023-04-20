В Севастополе отменили военный парад ко Дню Победы

По решению Минобороны РФ в Севастополе 9 мая не будут проводить военный парад. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в ходе заседания правительства.

«Поступила вчера вечером от командующего Черноморским флотом информация о том, что Министерство обороны РФ приняло решение о непроведении парада в городе Севастополе, исходя из этого все планы подготовки будут пересмотрены»,— отметил Михаил Развожаев.

При этом, по его словам, в городе пройдут праздничные торжественные мероприятия. Он уточнил, что запланированы парады памяти возле домов, где живут ветераны войны.

12 апреля на оперштабе с силовыми ведомствами и Черноморским флотом было принято решение об отмене в Крыму военного парада и шествия «Бессмертного полка» в День Победы, а также мероприятий на 1 мая. Власти Севастополя тогда не подтвердили отмену мероприятий. На Кубани парад Победы 9 мая проведут только в Новороссийске.

Татьяна Ручкина

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