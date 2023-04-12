Губернатор Севастополя не подтвердил отмену парада на 9 мая

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что пока решение об отмене военного парада на 9 мая не принято. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сейчас идут консультации с Минобороны, решение о проведении Парада в Севастополе — прерогатива военного ведомства»,— отметил Михаил Развожаев.

Он уточнил, что власти Севастополя и Крыма провели оперштаб со всеми силовыми ведомствами и Черноморским флотом. После него глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что принято решение об отмене военного парада и шествия «Бессмертного полка» в День Победы, а также мероприятий на 1 мая. Позже он добавил, что решение об отмене мероприятий касается только Крыма.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram