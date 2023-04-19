Парад Победы 9 мая на Кубани проведут только в Новороссийске

В Краснодарском крае парад Победы 9 мая проведут только в Новороссийске. Такое решение принято на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка, Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Это сделано в соответствии с рекомендациями руководителей правоохранительных органов и силовых ведомств Краснодарского края»,— говорится в сообщении.

В Новороссийске в параде Победы примут участие военнослужащие, сотрудники МЧС, курсанты, казаки, кадеты, юнармейцы, а также десятки единиц военной техники и вооружения.

Тат Гаспарян

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