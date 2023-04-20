Полиция Кузбасса пообещала полмиллиона рублей за информацию об убийце бизнесмена

ГУ МВД по Кемеровской области готово выплатить полмиллиона рублей за сведения о предполагаемом убийце 47-летнего предпринимателя из Осинников. Правоохранители выяснили, что к преступлению причастен 37-летний Артур Махмудов, который может находиться в Новосибирской области. Установлен автомобиль, на котором он предположительно передвигается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Может передвигаться на автомобиле «Ниссан Икс-Трейл» черного цвета. При себе может иметь оружие», - говорится в сообщении ГУ МВД Кемеровской области.

13 апреля следственные органы сообщили о задержании 39-летнего подозреваемого в соучастии в преступлении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Установлено также местонахождение автомобиля, использованного при совершении убийства потерпевшего. Он был сброшен в отвал в городской черте Осинников и засыпан землей.

Об убийстве бизнесмена в Осинниках (Кузбасс) стало известно 6 апреля 2023 года. Неизвестные из огнестрельного оружия расстреляли 47-летнего предпринимателя вечером в четверг около магазина. Судя по кадрам видеозаписи, которую позже выложили в сеть, нападавший в одежде рабочего дорожной службы подбежал к жертве и выстрелил в упор. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По факту убийства следственный комитет СКР Кемеровской области возбудил уголовное дело.

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Лолита Белова