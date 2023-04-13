Правоохранители задержали предполагаемого соучастника убийства жителя Осинников в Кузбассе

Следственные органы СК РФ по Кемеровской области в рамках расследования убийства 47-летнего жителя города Осинники задержали 39-летнего подозреваемого в соучастии в преступлении. Тело убитого выстрелом в голову жителя Осинников было обнаружено в общественном месте города 6 апреля. По этому факту было возбуждено уголовное дело, ход расследования по поручению председателя СК России поставлен на контроле в центральном аппарате ведомства, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кузбассу.

В ходе расследования следователи и криминалисты следственного управления при оперативной поддержке полицейских установили причастность к совершенному преступлению местного жителя. Его задержали, предъявили обвинение, с ним проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Установлено также местонахождение автомобиля, использованного при совершении убийства потерпевшего. Он был сброшен в отвал в городской черте Осинников и засыпан землей.

В правоохранительных органах не раскрывают возможные мотивы убийства, личность и род занятий убитого. По сведениям «Ъ-Сибирь», погибший — местный житель Александр Каблов. В конце 90-х годов он был индивидуальным предпринимателем. Из материалов арбитражного суда известно, что в январе 2021 года Федеральная налоговая службы подала заявление о признании его банкротом как физлица. Была введена процедура реализации имущества, в рамках дела о банкротстве оспаривалось дарение им двух земельных участков в Осинниках под частным домостроением, 371 кв м, и для производственных целей, 738 кв м. Однако, в августе прошлого года должник полностью погасил всю задолженность по налогам на 929 тыс. руб., производство по делу о банкротстве было прекращено.

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Игорь Лавренков, Кемерово