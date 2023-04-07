Бизнесмена расстреляли на улице в Кузбассе

Неизвестные из огнестрельного оружия расстреляли 47-летнего предпринимателя вечером в четверг в Осинниках Кемеровской области. Судя по кадрам видеозаписи, которую накануне выложили в сеть, нападавший в одежде рабочего дорожной службы подбежал к жертве около магазина и выстрелил в упор. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В настоящее время сотрудники полиции выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливается местонахождение подозреваемого в преступлении.

По факту убийства следственный комитет СКР Кемеровской области возбудил уголовное дело.

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Лолита Белова