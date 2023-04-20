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Коммерсантъ FM
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Глава ДНР Пушилин считает целесообразным восстановить Бахмут после окончания боев

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что город Артемовск (Бахмут) целесообразно восстановить. На начало 2023 года, по данным местной администрации, город был разрушен на 60%. Всю зиму и весну за него ведутся интенсивные бои.

Денис Пушилин

Денис Пушилин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Денис Пушилин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Я уверен, что и в Артемовск тоже будут возвращаться люди. С учетом того, что там есть предприятия, рабочие места, конечно, целесообразно город восстанавливать»,— заявил глава ДНР (цитата по «РИА Новости»).

По словам господина Пушилина, в западной части города продолжаются ожесточенные бои. Российские войска близки к тому, чтобы взять под контроль 90% территории Бахмута, сообщил накануне помощник главы ДНР Ян Гагин.

Бахмут расположен в 60 км к северу от Донецка. По данным «РИА Новости», город — важный транспортный узел в структуре снабжения ВСУ. Бои за него продолжаются более полугода. Глава ЧВК «Вагнер», силы которой ведут за него бои, Евгений Пригожин сравнивал ситуацию там с «мясорубкой».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба

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