Что происходит после ввода войск России на Украину. День 421-й

Власти Киевской области сообщили о падении спутника NASA, из-за чего в небе над Киевом видели яркую вспышку, в NASA это опровергли. Южная Корея не поставляет оружие Украине из-за желания сохранить стабильные отношения с Россией. В США арестовали гражданина Белоруссии Сергея Карпушкина по подозрению в обходе санкций против России. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:08. Дания совместно с Нидерландами передаст Украине 14 танков Leopard 2 — агентство Ritzaus Bureau.

10:08. Работа паромной переправы через Керченский пролив, которая была временно приостановлена из-за тумана в четверг, возобновлена.

9:49. В России практически исчерпаны запасы новых иностранных автомобилей средней ценовой категории, выяснили «Известия».

9:40. Стремление президента Франции разработать план по украинскому урегулированию вместе с Китаем вызвало критику ряда стран Запада, там сочли такие усилия преждевременными, опасаясь подрыва единства в Европе, пишет Bloomberg.

9:08. В ЕС считают, что с новыми санкциями против России «покончено», если их станет еще больше, «будет больше исключений из них, чем мер», пишет Financial Times со ссылкой на неназваных европейских чиновников.

9:00. Чиновники США не исключают карательных мер в отношении служащих разведывательного подразделения ВВС Нацгвардии США в Массачусетсе, в котором служил обвиняемый в утечке секретных документов военнослужащий Джек Тейшейра, в деле могут появиться новые обвинения, сообщила газета Wall Street Journal.

8:55. Силовики и пожарные прибыли к Киево-Печерской лавре после сообщения о «минировании», у лавры начали собираться верующие, но их не пускают, сообщил Союз православных журналистов.

8:54. Вспышка в небе над Киевом вечером 19 апреля, вероятно, была вызвана вхождением космического тела в плотные слои атмосферы, сообщается на сайте Главного центра специального контроля при космическом агентстве Украины.