Министр Верещук призвала мирных жителей эвакуироваться из Бахмута

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что в украинском Бахмуте (Артемовск) остаются 6 тыс. мирных жителей из 71 тыс. Она призвала граждан срочно эвакуироваться из города, так как их присутствие в городе создает риски для военных и волонтеров. По ее словам, за последние сутки в городе погибли пять гражданских, еще девять получили ранения.

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Фото: Офис Президента Украины Ирина Верещук

Фото: Офис Президента Украины

«Обращаюсь к гражданским, которые до сих пор находятся в Бахмуте: если вы являетесь адекватными, законопослушными и патриотическими гражданами, вы должны немедленно эвакуироваться»,— написала Ирина Верещук в своем Telegram.

Госпожа Верещук отметила, что мирные жители, оставшиеся в Бахмуте, подвергают опасности родственников, которые вынуждены находиться в городе из-за них. Она также добавила, что гражданские создают опасность для полиции и волонтеров, которые прибывают в город для помощи им, а также мешают работать ВСУ и силам безопасности.

Бои за Бахмут продолжаются с мая 2022 года. По данным местной администрации, к началу 2023 года он разрушен на 60%. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что украинские вооруженные силы будут бороться за Бахмут столько, сколько необходимо. 9 февраля он приказал держать оборону города до тех пор, когда будет получена западная техника. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин называл бои за город мясорубкой. Он также опровергал информацию, что российским силам удалось окружить ВСУ, и хвалил их подготовку.

О том, что происходит на 359-й день после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко