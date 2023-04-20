Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Комитет Госдумы предложил увеличить лимит по семейной ипотеке вдвое в городах-миллионниках

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предложил Минстрою увеличить максимальную сумму по семейной ипотеке в городах-миллионниках с 6 млн до 12 млн руб. Таким образом, лимит будет приравнен к условиям, установленным в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Минстрою направлено письмо за подписью главы комитета Сергея Пахомова («Единая Россия»). Другие члены комитета от «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России — За правду» в разговоре с «Известиями» также выступили в поддержку инициативы.

Льготная ипотека в России 2023: семейная, с господдержкой, IT

Читать далее

Депутат-единоросс Сергей Колунов обратил внимание на значительный рост цен на жилье в городах-миллионниках за последний год — в среднем больше чем на 15%. Так, в Самаре стоимость квадратного метра выросла на 46,8%, в Казани — на 28,3%, в Воронеже — на 24,7%, в Красноярске — на 22,7%. Стоимость двух- или трехкомнатной квартиры площадью 60–70 кв. м в Казани может достигать 12 млн руб., в Нижнем Новгороде — 10–11 млн руб., в Краснодаре — 9,6–10 млн руб.

Семьи с одним или несколькими детьми могут взять ипотеку под 6% по специальной программе с 2018 года. Она действует только на первичном рынке жилья, за исключением Дальнего Востока, где в нее также включен вторичный рынок. В апреле 2021 года федеральное правительство распространило льготную ипотеку по этой программе на строительство собственного дома и приобретение земельного участка под него. Максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляет 12 млн руб., для остальных регионов — 6 млн руб.

О росте выдачи кредитов по «Семейной» программе — в материале «Ъ» «Ипотека отстала от прошлого года».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...