Комитет Госдумы предложил увеличить лимит по семейной ипотеке вдвое в городах-миллионниках

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предложил Минстрою увеличить максимальную сумму по семейной ипотеке в городах-миллионниках с 6 млн до 12 млн руб. Таким образом, лимит будет приравнен к условиям, установленным в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Минстрою направлено письмо за подписью главы комитета Сергея Пахомова («Единая Россия»). Другие члены комитета от «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России — За правду» в разговоре с «Известиями» также выступили в поддержку инициативы.

Депутат-единоросс Сергей Колунов обратил внимание на значительный рост цен на жилье в городах-миллионниках за последний год — в среднем больше чем на 15%. Так, в Самаре стоимость квадратного метра выросла на 46,8%, в Казани — на 28,3%, в Воронеже — на 24,7%, в Красноярске — на 22,7%. Стоимость двух- или трехкомнатной квартиры площадью 60–70 кв. м в Казани может достигать 12 млн руб., в Нижнем Новгороде — 10–11 млн руб., в Краснодаре — 9,6–10 млн руб.

Семьи с одним или несколькими детьми могут взять ипотеку под 6% по специальной программе с 2018 года. Она действует только на первичном рынке жилья, за исключением Дальнего Востока, где в нее также включен вторичный рынок. В апреле 2021 года федеральное правительство распространило льготную ипотеку по этой программе на строительство собственного дома и приобретение земельного участка под него. Максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляет 12 млн руб., для остальных регионов — 6 млн руб.

О росте выдачи кредитов по «Семейной» программе — в материале «Ъ» «Ипотека отстала от прошлого года».

Леонид Уварчев