Ипотека отстала от прошлого года

Крупнейшие банки подвели итоги марта и первого квартала на ипотечном рынке. В этом году повторить высокий результат прошлого года не удалось, но банки вплотную приблизились к нему. На долю госпрограмм пришлось около половины всех выдач, при этом среди них уверенное лидирующее место занимает семейная ипотека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По оценкам экспертов ВТБ, по итогам первого квартала объем ипотечных сделок в России составил около 1,2 трлн руб. против 1,3 трлн руб. за аналогичный период 2022 года. Существенную часть выдач обеспечил март, по оценке ВТБ — более 530 млрд руб. «Выдачи приблизились к уровню прошлого года, когда на рынке наблюдался ажиотажный спрос из-за экстремального роста ставок»,— прокомментировал вице-президент ВТБ Евгений Дячкин. По его словам, свою роль в разгоне рынка сыграло и завершение так называемой околонулевой ипотеки. Многие заемщики поспешили воспользоваться ранее одобренными предложениями, поэтому традиционно низкие с точки зрения результатов январь—февраль показали продажи значительно выше, чем обычно, отметил он.

Лидер рынка Сбербанк сообщил, что в марте выдал жилищных кредитов на 335 млрд руб. Всего в первом квартале 2023 года, по данным «Домклик», банк выдал ипотеки на 754,5 млрд руб. Второй игрок в этом сегменте ВТБ по итогам первого квартала 2023 года оформил ипотечных кредитов на 228 млрд руб. Самым активным оказался март: объем выдач достиг 105,4 млрд руб. В Альфа-банке выдачи в первом квартале года составили 60 млрд руб., сообщили там. В Газпромбанке (ГПБ) — почти 30 млрд руб.

Около половины выдач в январе—марте этого года обеспечили госпрограммы, указывают банкиры. При этом если в 2022 году драйвером роста среди них была «Господдержка на новостройки», то в этом у крупнейших игроков выше оказались выдачи по «Семейной» программе. Так, в Сбербанке выдачи семейной ипотеки составили 151,1 млрд руб. против 136 млрд руб. по господдержке. В ВТБ — 66 млрд руб. и 57,7 млрд руб. соответственно. «Катализатором роста спроса выступила господдержка: за счет модернизации семейной ипотеки число сделок по ней впервые оказалось больше, чем по основной льготной программе»,— отметил Евгений Дячкин. В Альфа-банке отметили, что семейная ипотека продемонстрировала значительный рост в первом квартале и объем выдач превысил выдачи по программе господдержки. В ГПБ сообщили, что по итогам января—марта 2023 года программа семейной ипотеки занимает 32,9% всех выдач. «Основным драйвером роста семейной ипотеки стало расширение программы на семьи с ребенком до 18 лет»,— указали в банке.

Тренд на опережение семейной ипотекой господдержки наметился в декабре прошлого года (см. «Ъ-Онлайн» от 29 января). Однако пока до сих пор не все банки отмечают явный перевес этой программы. «Вероятнее всего, по итогам 2023 года семейная ипотека тоже обгонит льготную»,— говорит главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк. Доля выданных кредитов по семейной ипотеке в Совкомбанке по итогам первого квартала 2023 года составила 15% от всех выданных ипотечных кредитов, на долю выданных кредитов по программам льготной ипотеки (с господдержкой) по итогам первого квартала 2023 года приходится 16% от всех выданных ипотечных кредитов. Доля ипотеки с господдержкой в общем объеме выдач жилищных кредитов банка «Открытие» в первом квартале 2023 года составила 34%, а семейной ипотеки увеличилась до 30% от общего объема выдач, указали в банке «Открытие». Рост кредитования в рамках семейной ипотеки будет в этом году одним из главных стимулов рынка жилого строительства, уверена начальник управления ипотечных продаж ПСБ Татьяна Чернышева.

По периодам структура выдач ипотеки с господдержкой по различным программам может быть волатильна, и едва ли здесь может наблюдаться устойчивый тренд, говорит управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. «В целом с учетом цен на жилье и закредитованности платежеспособный спрос будет затухать, а новую волну развития ипотечного рынка стоит ожидать, когда цены скорректируются, а реальные располагаемые доходы населения начнут показывать устойчиво положительную динамику»,— заключает он.

Ксения Дементьева, Юлия Пославская