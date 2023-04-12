Льготная ипотека в России 2023: семейная, с господдержкой, IT

Условия получения льготной ипотеки в 2023 году, кто имеет право на нее, под какой процент можно получить, положенные субсидии и другие особенности различных программ — в материале “Ъ”.

Что такое льготная ипотека

Ипотека с господдержкой — это вид кредитования, при котором банки выдают заемщикам кредиты на приобретение жилья по сниженной ставке, а разницу до фактической ставки компенсирует государство. Государственные льготные программы преследуют различные цели:

— поддержка ряда категорий населения;

— снижение финансовой нагрузки на граждан;

— повышение рождаемости;

— стимулирование притока населения в регионы;

— поддержка строительной отрасли.

Программы для семей с детьми и молодых семей

По льготной ипотечной программе «Молодая семья» россияне могут получить от государства субсидию в размере 30–35% стоимости жилья в новостройке. Оба супруга должны быть младше 36 лет, наличие детей при этом не обязательно. Семья может рассчитывать на субсидию, если у нее в собственности нет жилья либо условия не соответствуют нормативам по площади или состоянию жилья.

Семьи с одним или более ребенком могут взять ипотеку под 6% по специальной программе с 2018 года. Она действует только на первичном рынке жилья, за исключением Дальнего Востока, где в нее также включен вторичный рынок. В апреле 2021 года федеральное правительство распространило льготную ипотеку по этой программе на строительство собственного дома и приобретение земельного участка под него.

Ипотечная субсидия для многодетных семей (трое детей и больше) позволяет рассчитывать на погашение государством до 450 тыс. руб. в счет долга. На нее имеют право семьи, в которых третий ребенок родился не раньше 2019 года. Купить жилье можно как на первичном, так и на вторичном рынке. Программа рассчитана до 1 июля 2023 года.

Материнский капитал также можно использовать для погашения ипотеки. Деньги будут доступны, когда ребенку исполнится три года.

В 2023 году выплата на первого ребенка составляет 586,9 тыс. руб., на второго — 775,6 тыс. руб.

Ипотека для молодых специалистов

Условия данного вида льготной ипотеки отличаются в разных регионах, она действует не во всех субъектах РФ. К примеру, субсидия в Московской области на первый взнос по ипотеке может составить до 50% стоимости жилья. Однако программы для молодых специалистов объединяют общие условия, которые должны соблюсти соискатели:

— устроиться работать по специальности не позже чем через год после окончания вуза;

— быть сотрудником бюджетных учреждений;

— иметь необходимый рабочий стаж;

— быть не старше 35 лет.

Военная ипотека

Воспользоваться льготной программой могут участники специальной накопительно-ипотечной системы по истечении трех лет с момента включения в нее или поступления на службу. Программа действует с 2005 года и курируется Росвоенипотекой. Не распространяется на призывников — только на служащих по контракту. Погасить ипотеку нужно до достижения 45 лет.

Важно! В случае увольнения со службы раньше положенного срока бюджетные средства придется вернуть и самостоятельно закрывать ипотеку. Чтобы получить право собственности, прослужить нужно не менее 20 лет либо уволиться по уважительным причинам не менее чем через десять лет.

Сельская ипотека и Дальний Восток

Госпрограмма по покупке недвижимости в сельской местности действует в России с 2020 года. По ней льготная ставка варьируется от 0,1% до 3%, а максимальная заемная сумма составляет 3 млн руб.

В программе не участвуют Москва, Московская область и Санкт-Петербург, а для Дальнего Востока, Ямало-Ненецкого автономного округа и Ленинградской области максимальная сумма — 5 млн руб.

В России также действует специальная ипотечная программа по приобретению жилья на Дальнем Востоке под 2%. Воспользоваться льготной ипотекой, максимальная сумма которой не должна превышать 6 млн руб., могут:

— супруги до 35 лет;

— родители до 35 лет с несовершеннолетним ребенком;

— владельцы участка под строительство дома на Дальнем Востоке;

— переехавшие по программе повышения мобильности трудовых ресурсов.

Ипотека для всех

В апреле 2020 года в качестве одной из мер поддержки населения в пандемию коронавируса российские власти объявили о запуске новой общероссийской ипотечной программы. Теперь любой гражданин РФ (это единственное условие) может рассчитывать на льготную ставку по ипотеке 8% при покупке жилья на первичном рынке у застройщика.

По этой программе в Москве, Санкт-Петербурге и двух прилегающих областях максимальная сумма кредита составляет 12 млн руб., в остальных регионах — 6 млн руб. Первый взнос — не менее 15% стоимости жилья.

Важно! Изначально программа должна была завершиться 1 ноября 2020 года, однако затем льготная ипотека этого вида была продлена до 1 июля 2024 года. Договор необходимо заключить до этой даты.

Ипотека для IT-специалистов

Воспользоваться льготной программой могут сотрудники всех аккредитованных IT-компаний в возрасте от 18 до 50 лет, работающие в организации не менее трех месяцев. Программа появилась в 2022 году. Кроме того, месячный доход сотрудника должен составлять от 150 тыс. руб. в Москве, 120 тыс. руб. — в городах миллионниках и 70 тыс. руб. — в остальных регионах. Процентная ставка по такой ипотеке составляет 5%, а первоначальный взнос — 15%. Максимальная сумма кредита 18 млн руб. для жителей городов-миллионников и 9 млн — для остальных регионов. Лимит может быть увеличен до 30 и 15 млн соответственно. Погасить ипотеку необходимо в течение 30 лет.

Какие проблемы могут возникнуть

Отказать в льготной ипотеке под 6,5% могут так же, как и при заявке на другие программы кредитования. Комментирует риэлтор, управляющий директор отделения «БЕСТ-недвижимость» Виталий Пономарев:

«Сложности, возникающие при оформлении льготной ипотеки, мало отличаются от тех, с которыми можно столкнуться при оформлении любого ипотечного кредита. Отказать в ее оформлении могут клиентам с плохой кредитной историей, недостатком средств для осуществления ежемесячных платежей, сильной закредитованностью, а также тем, кто не может подтвердить свой доход. Также проблему может составить отсутствие согласия одного из супругов и совсем свежее российское гражданство. Но это не специфические сложности, они характерны для всех ипотечных программ. Главное, чтобы объектом недвижимости была квартира в новостройке, приобретаемая у застройщика, а размер кредита соответствовал установленному в регионе лимиту. Схема льготной ипотеки довольно проста и не имеет особых отличий от обычного порядка оформления ипотечного кредита, если не считать предоставления клиентам более комфортных условий».