Высшее образование ориентируется на практику

В Минобрнауки рассказали о новой системе высшего образования. Она придет на смену Болонской, от которой Россия отказалась в 2022 году. Как заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, теперь система станет более практико-ориентированной. В частности, из нее исчезнут бакалавриат и магистратура. Тему продолжит Григорий Колганов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В новой системе образования будет три ступени. Это базовое, оно же основное — высшее, специализированное и аспирантура, объяснил Валерий Фальков. Правда, первые две ступени по структуре — это все те же бакалавриат и магистратура. Главное отличие касается специалитета. Его приравняют к бакалавриату, объясняет профессор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина:

«До этого специалитет был вторым уровнем образования и приравнивался к магистратуре. Сейчас введен так называемый базовый уровень — от четырех до шести лет. И внутри этого периода многое помещается. Есть специалитет, включая самый длинный — шесть лет — это у нас медицина. После него только магистратура. Очень удобно, потому что сопоставимо с международными требованиями. А магистратура в большинстве стран приравнена к первой ученой степени».

Возможный отказ от Болонской системы начали обсуждать еще в первые месяцы 2022 года. В июне российские вузы были исключены из нее. Эта система предусматривает возможность студентам одного вуза продолжить обучение в другом, в том числе за рубежом. И тогда собеседники “Ъ FM” высказывали опасения, не потеряется ли опция с новой схемой. Но на деле и раньше речь чаще шла о соглашениях между конкретными вузами, и в этом плане худшее уже произошло, говорит президент МГТУ имени Баумана Анатолий Александров:

«Наши дипломы не сильно-то и признавали. Юридических актов, которые позволяют это делать, так и не случилось. Просто многие вузы, включая МГУ, Бауманку, договаривались с университетами-партнерами или при совместном обучении де-факто наши дипломы коррелировались. При этом иностранные студенты могут засомневаться: что такое специалист? Для них мы сделаем специальные программы. Если захотят бакалавриат, пожалуйста. Если будет большое желание — магистратура. Это не затрагивает изменения в российском образовании».

Кстати, формально возможности легализовать отечественный диплом за рубежом остаются, отмечает генеральный директор AcademConsult Ирина Следьева:

«Если мы говорим о бюрократической части, переводе наших дипломов в иностранные легализации, вряд ли из-за новой системы с этим возникнет большая проблема. Все-таки некий окончательный вариант степени будет выдаваться. Пусть он будет нового типа, программа может быть чуть-чуть другая, но это высшее образование со степенью, с дипломом высшего учебного заведения. По каждому предмету все равно указывается определенное количество часов, они могут пересчитываться в иностранные системы».

Главная проблема в том, что изменения только возвращают отечественную систему образования назад в прошлое, продолжает Ирина Следьева:

«Мы фактически получаем те же самые программы, но в рамках другого количества часов. Вряд ли можно говорить о том, что эти программы подстроены под новые тенденции, потребности рынка труда. Время, затраченное на обучение в вузе, должно сокращаться. Все меньше нужно классических вариантов узкоспециализированных профессий. Рынок требует того, чтобы навыки приобретались быстрее. Люди должны выходить из университетов уже способными работать».

Правда, по словам министра Фалькова, содержание базового уровня подготовки и его сроки ведомство определит как раз совместно с рынком труда. Более того, в рамках первых четырех лет студентам будут преподавать практико-ориентированные дисциплины. Подготовкой же научных кадров займутся в магистратуре и в большей степени в аспирантуре.

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Сабина Адлейба