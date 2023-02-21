Путин предложил вернуться к традиционной подготовке специалистов

Президент Владимир Путин предложил вернуться к традиционной модели подготовки специалистов сроком пять-шесть лет.

«Предлагаю вернуться к базовой для нашей страны системе образования и вернуть специалитет со сроком обучения от четырех до шести лет. Для отдельных специальностей можно будет продлить обучение. Аспирантура будет выделена в отдельный блок»,— предложил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

Сейчас начальным этапом академической квалификации в России является бакалавриат, традиционный для участвующих в Болонском процессе стран. 6 июня 2022 года в Минобрнауки объявили об исключении всех российских вузов из Болонского процесса.