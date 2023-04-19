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Коммерсантъ FM
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Абрамченко: оборотные штрафы за превышения по выбросам будут достигать 5% от валовой выручки

Правительство предложит взыскивать оборотные штрафы для предприятий—загрязнителей окружающей среды с 2027 года, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Наиболее злостных нарушителей будут штрафовать на 5% от валовой выручки.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Оборотные штрафы. Причем мы сделали очень гибкие коридоры для этих штрафов. Если ты, как предприятие-загрязнитель, действительно выполнял программу экологической модернизации, снижал выбросы — 0,1% от валовой выручки. Если ты не делал ничего — а мы с вами это узнаем в 2027 году — 5%»,— сообщила госпожа Абрамченко (цитата по ТАСС).

По словам вице-премьера, инициатива согласована со всеми сторонами, включая Российский союз промышленников и предпринимателей. В ближайшее время проект внесут в Государственную думу.

Правительственный эксперимент, в рамках которого предприятия обязаны снижать выбросы в соответствии с квотами, действует в России с 2021 года и должен продлиться до 2027 года. Изначально в эксперименте участвовали предприятия 12 самых неблагополучных по качеству воздуха городов. В июле 2022 перечень расширили до 41 города.

Подробнее о реакции промышленников на инициативу кабмина об оборотных штрафах за выбросы — в материале «Ъ» «Такими деньгами не выбрасываются».

Григорий Лейба

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