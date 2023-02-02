Выбросы снизят штрафами

Российскому бизнесу назовут новые оборотные штрафы за вредные выбросы. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минэкономразвития до 8 февраля обозначить экономически обоснованный размер такого наказания для промышленных предприятий, пишет РБК. Свой вариант еще в прошлом году озвучило Минприроды. Оно подготовило поправки в административный кодекс и предложило взыскивать с компаний 5-10% общей годовой выручки за нарушение квот на вредные выбросы в атмосферу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Кто в первую очередь рискует попасть под такие штрафы? И насколько болезненным станет подобное наказание в текущих условиях? На эти вопросы ответил доктор экономических наук, промышленный эксперт Леонид Хазанов: «Автоматически под такие штрафы могут попасть компании, работающие в металлургии, энергетике, нефтепереработке и химии. Среди них я бы назвал "Русал", "Русскую медную компанию", "Мечел", НЛМК, "Северсталь", "Объединенную металлургическую компанию".

Именно металлурги являются одними из ключевых загрязнителей воздуха и вообще всей окружающей среды в России. Поэтому оборотные штрафы в первую очередь светят именно им. Идея ввести их разумная, с помощью этого можно стимулировать промышленные предприятия и создавать инвестиционные программы.

Есть игроки, которые могут заявлять все что угодно, что они очищают воздух и так далее, но после них остаются значительные отходы. С одной стороны, если с какой-нибудь компании возьмут такой штраф, у нее сократится чистая прибыль, которую можно использовать для реализации какой-то экологической программы. Но он взимается только раз в год. И если в следующем году штрафа не будет, то организация может спокойно увеличивать инвестиции в такие проекты».

Минэкономразвития и Российский союз промышленников и предпринимателей в прошлом году выступили против законопроекта Минприроды о санкциях за вредные выбросы в атмосферу. РСПП тогда вообще предложил отказаться от такого наказания, а в министерстве оценили потенциальный объем штрафов в 19-50 млрд руб. и заявили, что он не обоснован и повлечет избыточные риски и финансовую нагрузку для предприятий. Эти опасения вполне оправданы и в текущих экономических условиях, говорит аналитик финансовой группы «Финам» Алексей Калачев:

«Что касается сталелитейных компаний, они далеко не в лучшем состоянии, производство падает, как и продажи.

Ведь в прошлом году у них резко выросла налоговая нагрузка — был введен акциз на жидкую сталь, привязанный к экспортным ценам. Понятно, что государство хотело поучаствовать в их экстремально высокой прибыли, которая была в 2021 году, но в 2022-м конъюнктура сильно изменилась: упали цены, экспорт, внутреннее потребление, при этом налоги выросли.

Им только штрафов сейчас не хватает. У них также есть проблемы с ФАС по поводу аномально высоких цен в 2021-м. Что у них останется на инвестиции? А им еще нужно заниматься в том числе обновлением производства. Ситуация не самая подходящая для того, чтобы с них взыскивать штрафы — это во-первых. Во-вторых, я сомневаюсь, что изъятые средства пойдут на экологию, когда бюджет нуждается в наполнении».

С прошлого года в России действует эксперимент, в рамках которого предприятия обязаны снижать выбросы в соответствии с выданными им квотами. Он должен продлиться до 2027-го. В нем участвовали 12 самых неблагополучных по качеству воздуха городов, однако в июле их перечень расширили до 41.

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Владимир Расулов