ЕС выделит €100 млн фермерам граничащих с Украиной стран

Европейский союз (ЕС) намерен выплатить €100 млн компенсации фермерам стран, граничащих с Украиной, и вместе с тем ввести общие ограничения на импорт украинских зерновых, передало Reuters со ссылкой на представителя Еврокомиссии (ЕК). Отрегулировать дисбаланс на сельхозрынке, связанный с наплывом дешевых продуктов с Украины, от Брюсселя требовали еще в марте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Inquam Photos / George Calin, Reuters Фото: Inquam Photos / George Calin, Reuters

«Мы сейчас готовим второй пакет помощи на €100 млн… Во-вторых, мы примем превентивные меры по отношению к действующим торговым правилам, касающимся некоторых видов зерновых. В частности, в отношении пшеницы, кукурузы, подсолнечника, рапса… В-третьих, мы проведем исследования по другим продуктам»,— заявила представитель ЕК. Прошлый пакет помощи фермерам составил €56,3 млн.

Согласно правилам ЕС, указывает Reuters, ЕК может ограничить импорт продуктов на всю территорию союза или ее часть, разрешив при этом транзит. Агентству известно, что торговый комиссар ЕК Валдис Домбровскис планирует обсудить планы по поставкам с Украины с министрами стран, наиболее пострадавших от наплыва украинского зерна,— Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии.

С трудностями при сбыте собственной продукции фермеры стран Восточной Европы столкнулись из-за отмены пошлин на украинские товары. Решение было принято в июне 2022 года и предусматривало временную отмену сборов с импорта промышленных товаров, овощей, фруктов, а также сбора антидемпигновых пошлин. Мера вводилась на срок один год. Однако в результате ее реализации упали доходы европейских фермеров — зерно с Украины оказывалось намного дешевле, чем местная продукция.

15 апреля Венгрия и Польша запретили ввоз украинской сельхозпродукции. Аналогичные меры примут власти Словакии. Сегодня, 19 апреля, правительство Венгрии согласовало список сельскохозяйственных товаров, ввоз которых с Украины временно запрещен — до 30 июня. Правительство Болгарии также решило запретить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Свои продукты ближе к телу».

Григорий Лейба