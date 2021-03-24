ТРК «Комсомолл» в Екатеринбурге выставили на продажу за 1,4 млрд рублей Сменить собственника может и ТЦ «Парк Хаус»

В Екатеринбурге выставили на продажу торгово-развлекательный комплекс «Комсомолл». Как указано на сайте Авито, стоимость ТРК на дублере Сибирского тракта составляет 1,4 млрд руб. Отметим, что владельцем «Комсомолла» является Альфа-банк.

«Это обычная история, когда приобретается что-то дешевле, потом оценивается и выставляется на продажу за более адекватную рыночную стоимость», — рассказал “Ъ-Урал” представитель центра недвижимости «Монолит» Владимир Середкин, который занимается продажей объекта. Он добавил, что сейчас ведутся переговоры с двумя интересантами из других городов.

Четырехэтажный комплекс начал работу в районе ЖБИ в 2010 году. Его общая площадь составляет 68 тыс. кв. м, а арендопригодная площадь — 44,8 тыс. кв. м. У ТРК есть свой многоуровневый паркинг на 1,6 тыс. мест.

Напомним, несколько лет назад торговый центр был выставлен на торги из-за банкротства. Альфа-банк приобрел «Комсомолл» в мае 2018 года. Сумма сделки тогда составила 1,1 млрд руб. Ранее ТРК входил в холдинг DVI Group, с компаний которого взыскивал долги Альфа-банк. В 2019 году в ТРК закрылся гипермаркет «Карусель» федеральной сети Х5 Retail Group. Альфа-банк выкупил эти торговые площади, а на месте «Карусели» открылся гипермаркет «Доброцен» уральского бизнесмена Вадима Терещенко.

Сменить собственника в скором времени может и торговый центр «Парк Хаус» в Пионерском поселке Екатеринбурга. По данным “Ъ” претендентом на сеть российских торговых центров «Парк Хаус» европейского инвестфонда Atrium European Real Estate стал AFI Development Льва Леваева. Компания ведет переговоры о покупке двух ТЦ в Москве и по одному объекту в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Волгограде и Тольятти.

Мария Игнатова