Незамещенных у нас нет

В Императорском фойе исторического Большого театра прошла пресс-конференция, на которой генеральный директор Владимир Урин и худрук балетной труппы Махар Вазиев рассказали о планах Большого театра на сезон-2023/24, подчеркнув, что и в текущем сезоне премьеры не исчерпаны. Рассказывает Татьяна Кузнецова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Урин убедительно обрисовал красочные планы Большого театра

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Владимир Урин убедительно обрисовал красочные планы Большого театра

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Гендиректор Владимир Урин свое выступление начал с цифр. Они эффектны: за 2022 год Большой театр дал 662 спектакля для 556 тыс. зрителей и заработал на этом 2 млрд 700 млн рублей. Чтобы проиллюстрировать демократичность цен Большого театра, гендиректор поделил выручку на количество зрителей и получил среднюю стоимость билета — 4875 рублей. Впрочем, и творческие планы оказались впечатляющими. Особенно оперные: помимо трех предстоящих премьер этого сезона в следующем анонсированы восемь опер.

На Исторической сцене заявлены самые масштабные проекты.

23 ноября свет увидит «Адриена Лекуврёр»; оперу Франческо Чилеа со сценографией Зиновия Марголина и под музыкальным руководством Джакомо Сагрипанти (итальянца, не побоявшегося работать в России) ставит Евгений Писарев. Главный режиссер бывшего театра Таирова счел приглашение на постановку знаковым — в Камерном театре одноименная пьеса Скриба с Алисой Коонен в главной роли была репертуарным хитом. «Самсона и Далилу» Сен-Санса (премьера 25 мая 2024 года) поставит режиссер-патриарх Адольф Шапиро, за пульт встанет Артем Абашев. На Новой сцене 21 марта 2024 года под музыкальным руководством молодого Филиппа Селиванова появится очередной «Евгений Онегин». В предыдущий раз «Онегина» в Большом ставили совсем недавно, в 2019-м, но тут фишка в том, что за оперу взялся кинорежиссер Сергей Урсуляк, дебютант в музыкальном жанре. Оперные постановщики в текущих условиях явно становятся главным дефицитом.

Неожиданная копродукция с Театром кукол Сергея Образцова войдет в «китайский» вечер на Камерной сцене имени Покровского: оперы Цезаря Кюи «Сын мандарина» и «Соловей» Игоря Стравинского покажут режиссер Алексей Франдетти и дирижер Алексей Верещагин 30 ноября этого года. На той же Камерной сцене появится новая детская опера: 24 апреля 2024 года своим «Питером Пэном» продирижирует композитор Андрей Рубцов, за постановку отвечает Нина Чусова. Завершат сезон Камерной сцены «Паяцы» Леонкавалло, режиссер Ханс-Йоахим Фрай поставит их с тем же Алексеем Верещагиным.

Еще одна копродукция предстоящего сезона — спектакль, как ни удивительно, не оперный и не балетный, а драматический. Большой вместе с Малым представят «Снегурочку» Островского с прикладной музыкой Чайковского (оркестровое вступление, интерлюдии, песни и хоры), написанной для ее постановки 150 лет назад. Драму сыграют артисты Малого театра (режиссер — Алексей Дубровский), за хор и оркестр в этой копродукции отвечает дирижер Иван Никифорчин. Спектакль будет идти и в Малом, и на Новой сцене Большого, премьера — 1 февраля 2024 года.

На вопрос, «когда же музыкальный руководитель появится у самого Большого театра или отсутствие такового можно считать концептуальным», гендиректор Урин отвечал в том смысле, что театру без музруководителя, конечно, плохо, но плохой музруководитель — еще хуже.

А потому сейчас в Большом как никогда много приглашенных дирижеров — театр присматривается, кто из них сработается с оркестром. Оркестр же демонстрирует автономность: в следующем сезоне возродится некогда знаменитый Ансамбль скрипачей Большого театра, традиционно работающий без дирижера.

Балетные планы не менее амбициозны, хоть и состоят из трех названий. Зато две премьеры — полнометражные эксклюзивы, и ставят их лучшие российские хореографы. Точнее, не совсем: Юрий Посохов, экс-премьер Большого и соавтор всех его последних репертуарных хитов («Героя нашего времени», «Нуреева» и «Чайки»),— гражданин США, однако бесстрашно продолжает работать в России и после начала СВО. Его двухактная «Пиковая дама», перенесенная с этого сезона по разным обстоятельствам, выйдет в свет 14 декабря; оперу Чайковского превращает в балет композитор Юрий Красавин, художник-постановщик — Полина Бахтина, за пультом Павел Клиничев. Второй балет — шекспировскую «Бурю» — сочиняет все тот же Красавин, продирижирует все тот же Клиничев. Двухактный спектакль ставит Вячеслав Самодуров, ушедший в свободное плавание с поста худрука балета Екатеринбурга. Его «Танцемания» стала лучшей балетной премьерой Большого в прошлом году, так что труппу он знает и надо надеяться, что с помощью сценографа Алексея Кондратьева и художника по костюмам Игоря Чапурина справится со сложнейшей пьесой Шекспира к 4 июля 2024 года.

Больше всего сомнений вызывает как раз «хорошо забытое старое».

«Ромео и Джульетту», знаменитый драмбалет Леонида Лавровского, Большой театр уже возобновлял больше четверти века назад с помощью еще живших тогда артистов, работавших с самим Лавровским, но спектакль-гигант оказался нежизнеспособным. Сейчас его попытается реанимировать сын постановщика Михаил Лавровский с помощью тех, кто танцевал 25 лет назад. Экс-премьер и действующий репетитор Большого театра, без сомнения, знает главные партии, но едва ли детально погружался в жизнь веронской толпы. К тому же худрук Вазиев предполагает внести в постановку некоторые «коррективы» — точнее, сделать купюры, что, возможно, не пойдет на пользу Прокофьеву. Впрочем, роскошную сценографию и костюмы Петра Вильямса обещают воспроизвести со всей тщательностью художники Сергей Грачев и Татьяна Ногинова. В Большом, как известно, уже есть две постановки «Ромео и Джульетты» — Юрия Григоровича и Алексея Ратманского; они остаются в запасниках.

Возможен и сюрприз: анонсированные худруком Вазиевым в начале этого сезона одноактные балеты современных иностранных авторов пока поставлены лишь наполовину (по не зависящим от творческих команд обстоятельствам). Однако при поддержке верного «Ингосстраха» труппа нацелена этим летом все же завершить проект. Если это удастся, премьер будет больше. К началу сезона-2023/24 гендиректор Урин пообещал представить полный список репертуарных балетов. Не секрет, что многие из афиши выпали: иные — потому, что не удалось продлить лицензии на их прокат, другие пали жертвой отечественных законодателей (как, например, «Нуреев», подпавший под статью о пропаганде ЛГБТ) и особо бдительных зрителей. Остается надеяться, что «Спящая красавица», в которой партию феи Карабосс со дня премьеры в 1890 году исполняет мужчина, все же уцелеет. Хотя кто знает? Ведь требовала же одна чувствительная зрительница, чтобы Атаманшу в опере «Кай и Герда» пела женщина — даром, что партия написана для баса.