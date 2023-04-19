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Коммерсантъ FM
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Балет «Нуреев» Серебренникова убрали из репертуара Большого театра из-за закона о пропаганде ЛГБТ

Балет «Нуреев» Кирилла Серебренникова сняли с репертуара Государственного академического Большого театра, сообщил «Интерфаксу» гендиректор театра Владимир Урин. От постановки отказались после принятия закона о пропаганде ЛГБТ.

Кирилл Серебренников

Кирилл Серебренников

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Кирилл Серебренников

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Спектакль "Нуреев" снят с репертуара в связи с подписанным законом, где абсолютно однозначно обговорены вопросы, связанные с вопросами пропаганды нетрадиционных ценностей… Естественно совершенно, как только закон был подписан, театром было принято решение этот спектакль с репертуара театра снять»,— заявил господин Урин.

Закон о запрете пропаганды ЛГБТ в России президент Владимир Путин подписал 5 декабря 2022 года. Законом были установлены штрафы: для физических лиц — до 800 тыс. руб., для должностных лиц — до 800 тыс. руб., для юрлиц — до 10 млн руб.

Премьера балета «Нуреев», посвященного артисту Рудольфу Нурееву, состоялась 17 декабря 2017 года. В последние месяцы перед премьерой спектакль готовили без участия постановщика Кирилла Серебренникова. Режиссер находился под домашним арестом в ходе расследования дела о растрате.

Детали премьеры — в материале обозревателя «Ъ» Татьяны Кузнецовой «Суть да тело».

Григорий Лейба

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