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Коммерсантъ FM
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Минюст США нашел новых иноагентов

Ведомство уличило ФСБ в стремлении «сеять раздор»

Минюст США выдвинул обвинения в отношении ряда россиян по двум делам. В обоих случаях речь идет о незаконной деятельности в качестве иноагентов, а также о попытках повлиять на демократические институты и навязать американцам «российскую» повестку.

Александр Ионов

Александр Ионов

Фото: Иван Кальминг, Коммерсантъ

Александр Ионов

Фото: Иван Кальминг, Коммерсантъ

Во вторник Министерство юстиции США выдвинуло обвинения сразу по двум громким делам. В первом случае речь идет о подозрениях ведомства в отношении четырех граждан США и трех россиян, которые якобы действовали в интересах российского руководства и по указке ФСБ.

Как утверждает Минюст США, подозреваемый Александр Ионов — вдохновитель «Антиглобалистского движения России», организации со штаб-квартирой в Москве — пытался через свое движение дискредитировать американские демократические институты, влиять на выборы во Флориде и в принципе на умы жителей этого штата. Делал он это, как утверждает Минюст, по указке российского правительства и ФСБ, причем не на безвозмездной основе.

Американские следователи даже назвали сотрудников ФСБ, которые, по их версии, контролировали «попытки влияния Ионова»,— это Алексей Суходолов и Егор Попов.

Указанные попытки поддерживались через компьютерные серверы в США и другую инфраструктуру для маскировки своей деятельности.

Граждане США были местными активистами, которые в основном защищали права чернокожего населения, однако, как сообщается, следовали и повестке РФ, распространяя контент в социальных сетях и на других площадках.

«Сегодняшнее объявление показывает ужасающую картину действий российского правительства и того, на что пойдет ФСБ, чтобы вмешаться в наши выборы, сеять раздор в нашей стране и в конечном итоге привлечь к своим усилиям граждан США»,— приводятся в релизе Минюста слова исполняющего обязанности помощника директора ФБР Курта Ронноу.

Кроме того, следствие утверждает, что господин Ионов использовал свою организацию для продвижения российского взгляда среди американцев в части ситуации на Украине.

Всем семерым предъявлено обвинение в сговоре и действиях «в качестве незаконных агентов российского правительства без предварительного уведомления генерального прокурора, как того требует закон».

Такие же обвинения были выдвинуты Минюстом в округе Колумбия в адрес гражданки РФ Натальи Бурлиновой, руководителя российского центра «Креативная дипломатия». Утверждается, что госпожа Бурлинова пыталась завербовать граждан США из академических и исследовательских кругов для поездок в РФ с целью их участия в программе народной дипломатии под названием «Встреча с Россией». При этом, как отмечает Минюст, она предоставляла ФСБ «обширную информацию о гражданах США, завербованных для участия в ее программах, включая резюме, паспортные данные, фотографии и анализ их взглядов на Россию».

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Отметим, что, хотя эти обвинения были озвучены лишь сейчас, господа Бурлинова и Ионов попали под санкции Минфина еще в июле 2022 года.

«Должна заметить, что к нам агенты ФБР стали присматриваться гораздо раньше, чем прозвучали эти санкционные обвинения,— рассказала "РИА Новости" Наталья Бурлинова.— Я думаю, вернее, я уверена, и некоторые участники об этом говорили американские, что, когда они возвращались домой, с ними проводились интервью на предмет того, что они делали в России, где они участвовали». Собеседница агентства добавила, что не придавала этому значения, потому что деятельность ее центра — открытая. «Всегда можно спросить у нас напрямую, чем мы занимаемся. И никакой вербовочной деятельности с участниками мы тут не ведем»,— заверила она.

Екатерина Мур, Вашингтон

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