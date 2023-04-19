В Свердловской области проведут реформу подготовки кадров в техникумах и колледжах

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о проведении реформы системы среднего профессионального образования. По мнению главы региона, это позволит решить вопрос дефицитом рабочих кадров. Об этом он заявил на совещании с главами муниципалитетов, сообщили в департаменте информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Теперь все отраслевые техникумы и колледжи региона будут находиться под контролем соответствующих министерств. Ведомства должны будут увеличить набор студентов, улучшить материальную базу учреждений, а также делать целевой заказ на подготовку специалистов. В каждом отраслевом министерстве появится профильный заместитель министра, который будет заниматься только этой работой.

Евгений Куйвашев отметил, что дефицит рабочих кадров в промышленности Свердловской области оценивается не менее чем в 15 тыс. человек. В ближайшее время министерства должны провести консультации с главами муниципалитетов и предприятиями для определения потребности в подготовке кадров.

Ранее губернатор заявлял, что в обрабатывающем секторе потребность в кадрах превышает предложение более чем в шесть раз. А по некоторым специальностям — токарь, слесарь-ремонтник, инженер, наладчик металлообрабатывающих станков — спрос превышает предложение в десятки раз.

Для борьбы с дефицитом кадров Евгений Куйвашев предлагал предоставлять отсрочку от призыва студентам средне-специальных учебных заведений, трудоустроенных во время учебы на предприятиях военно-промышленного комплекса (ВПК) по рабочим специальностям.

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