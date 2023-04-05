Куйвашев: спрос на рабочие специальности на свердловских предприятиях превышает предложение в десятки раз

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о нехватке кадров на промышленных предприятиях. «Так, в обрабатывающем секторе потребность в кадрах превышает предложение более чем в шесть раз. А по некоторым специальностям — токарь, слесарь-ремонтник, инженер, наладчик металлообрабатывающих станков — спрос превышает предложение в десятки раз»,— сказал губернатор.

При этом, по словам Евгения Куйвашева, уровень средней зарплаты на предприятиях промышленного комплекса в Свердловской области отстает от среднероссийского. «Рассчитываю, что в текущем году бизнес найдет возможность обеспечивать рост заработной платы работников предприятий темпами, как минимум, выше уровня инфляции»,— отметил он.

Такое заявление губернатор сделал в ходе заседания Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) в Нижнем Тагиле, сообщил департамент информационной политики Свердловской области. Напомним, на этом собрании Евгений Куйвашев предложил предоставлять отсрочку от призыва студентам средне-специальных учебных заведений, трудоустроенных во время учебы на предприятиях военно-промышленного комплекса (ВПК) по рабочим специальностям.

Как ранее писал «Ъ-Урал», за полгода предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Свердловской области смогли сократить дефицит работников на 35%. Так, если в августе 2022 года предприятия нуждались в 6,5 тыс. специалистов, то сейчас в чуть более 4 тыс.

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Диана Сунагатуллина