Куйвашев предложил давать отсрочку от призыва работающим на ВПК студентам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил предоставлять отсрочку от призыва студентам средне-специальных учебных заведений, трудоустроенных во время учебы на предприятиях военно-промышленного комплекса (ВПК) по рабочим специальностям. Такое заявление губернатор сделал в ходе заседания Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) в Нижнем Тагиле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Для поддержки нашей промышленности мы предложили на федеральном уровне рассмотреть ряд инициатив, способствующих закреплению специалистов на предприятиях. В том числе речь идет о возможности предоставления отсрочки от регулярного призыва выпускникам учреждений среднего профессионального и высшего образования, трудоустроенных на оборонные заводы»,— цитирует слова губернатора департамент информационной политики Свердловской области.

Ранее Минпромторг России направил в Минобороны список конкретных востребованных работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) призывного возраста, занятых в выполнении госзаказа. Им предоставят отсрочку от весеннего призыва на военную службу в 2023 году.

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Диана Сунагатуллина