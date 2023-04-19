Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ВОЗ: число погибших в боестолкновениях в Судане выросло до 270 человек

В результате боестолкновений между армией Судана и Силами быстрого реагирования (СБР) погибли 270 человек. Ранения получили более 2,6 тыс. человек, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. В ООН также сообщили о нападениях на сотрудников гуманитарных организаций в стране.

«Оперативный центр министерства здравоохранения Судана по чрезвычайным ситуациям сообщает, что 270 человек погибли и более 2,6 тыс. человек получили ранения»,— сказал господин Гебреисус на брифинге (цитата по «Интерфакс»).

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс также сообщил в Twitter, что на офис Организации по координации гумвопросов (УКГВ) в Дарфуре было совершено нападение в понедельник, 17 апреля. Господин Гриффитс также рассказал, что ООН получает сообщения о нападениях и сексуальном насилии в отношении сотрудников гуманитарных организаций в Судане.

Столкновения между армией Судана и СБР начались в субботу, 15 апреля. Конфликт связан со сроками включения Сил быстрого реагирования в вооруженные силы и тем, кто будет главнокомандующим.

Ранее в ООН сообщали о 180 погибших и более 1,8 тыс. раненых. Среди погибших и раненых — иностранные граждане и три сотрудника Всемирной продовольственной программы ООН. Также сообщалось о нападении на посла Евросоюза в его резиденции и обстреле автомобиля посольства США.

О столкновениях — в материале «Ъ» «Судные дни Судана».

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...