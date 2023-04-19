ВОЗ: число погибших в боестолкновениях в Судане выросло до 270 человек

В результате боестолкновений между армией Судана и Силами быстрого реагирования (СБР) погибли 270 человек. Ранения получили более 2,6 тыс. человек, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. В ООН также сообщили о нападениях на сотрудников гуманитарных организаций в стране.

«Оперативный центр министерства здравоохранения Судана по чрезвычайным ситуациям сообщает, что 270 человек погибли и более 2,6 тыс. человек получили ранения»,— сказал господин Гебреисус на брифинге (цитата по «Интерфакс»).

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс также сообщил в Twitter, что на офис Организации по координации гумвопросов (УКГВ) в Дарфуре было совершено нападение в понедельник, 17 апреля. Господин Гриффитс также рассказал, что ООН получает сообщения о нападениях и сексуальном насилии в отношении сотрудников гуманитарных организаций в Судане.

Столкновения между армией Судана и СБР начались в субботу, 15 апреля. Конфликт связан со сроками включения Сил быстрого реагирования в вооруженные силы и тем, кто будет главнокомандующим.

Ранее в ООН сообщали о 180 погибших и более 1,8 тыс. раненых. Среди погибших и раненых — иностранные граждане и три сотрудника Всемирной продовольственной программы ООН. Также сообщалось о нападении на посла Евросоюза в его резиденции и обстреле автомобиля посольства США.

О столкновениях — в материале «Ъ» «Судные дни Судана».

Олеся Павленко