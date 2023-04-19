МИД Украины отозвал посла в Белоруссии для консультаций после встречи Лукашенко с Пушилиным

МИД Украины вызвал своего посла в Белоруссии Игоря Кизима для консультаций. Решение принято из-за встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко и врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«МИД Украины осуждает проведение Александром Лукашенко встречи 18 апреля в Минске с Денисом Пушилиным... В связи с этим МИД Украины принял решение вызвать посла Украины в Республике Беларусь Игоря Кизима для консультаций»,— сказано в заявлении.

Накануне в Минске прошли переговоры Александра Лукашенко и Дениса Пушилина. На них господин Лукашенко предложил помощь в восстановлении сельского хозяйского и промышленных предприятий ДНР. В марте Денис Пушилин говорил, что власти ДНР прорабатывают варианты привлечения инвестиций на территорию региона, в том числе из Белоруссии.

Отметим, что Белоруссия пока не признала присоединение к России новых регионов, в том числе ДНР. В июле 2022 года Александр Лукашенко говорил, что Минск фактически сотрудничает с ДНР и ЛНР, а в отдельном признании нет никакой необходимости.

Олеся Павленко