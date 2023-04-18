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Коммерсантъ FM
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обновлено 11:35

Лукашенко пообещал Пушилину помощь в восстановлении ДНР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным, сообщил Telegram-канал «Пул первого». Александр Лукашенко заявил о готовности оказать помощь ДНР.

«Я хотел бы, что называется из первых уст, услышать ситуацию в Донецкой народной республике, если это возможно. На фронте как у нас там дела? Потому что центральный так называемый участок — он у вас там самый сложный. Идут очень интенсивные бои. И севернее, и южнее. Да и в направлении Донецка. Обстрелы. Людям тяжеловато. И в этой ситуации что Беларусь может сделать для Донецка, чем мы можем помочь?» — сказал Александр Лукашенко.

Глава Белоруссии отметил, что в ДНР предстоит много работы по восстановлению региона. «Надо промышленные предприятия возрождать, сельское хозяйство. В конце концов, люди там жить будут. Это 100%. И кормить людей же надо. Поэтому мы готовы оказать соответствующую помощь и поддержку для того, чтобы не чужие нам люди там наконец-то перестали страдать»,— сказал президент (цитата по БЕЛТА).

12 марта глава ДНР сообщил, что власти республики прорабатывают варианты привлечения инвестиций на территорию региона, в том числе из Белоруссии. «Мы смотрим, какие еще варианты для инвестиций, для бизнеса, чтобы он сюда приходил, можно предложить с нашей стороны»,— указал господин Пушилин в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Отметим, что Белоруссия не признавала новые границы России, как и присоединение Крыма. В июле прошлого года Александр Лукашенко заявил, что Минск фактически сотрудничает с ДНР и ЛНР, а в отдельном признании нет никакой необходимости.

В 2022 году президент Белоруссии провел несколько встреч с главами российских регионов. К примеру, в ноябре господин Лукашенко принимал в Минске главу Удмуртской республики Александра Бречалова, губернатора Челябинской области Алексея Текслера, губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Григорий Лейба

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