Инвесторы потеплели

Индекс Московской биржи (MOEX) закрепился выше отметки 2600 пунктов, обновив годовой максимум и прибавив с конца марта более 9%. Среди позитивных факторов участники рынка отмечают рост цен на нефть в сочетании с ослаблением рубля, ожидание реинвестирования дивидендов от крупных эмитентов, а также «ослабление геополитического фактора». В результате аналитики не исключают повышения индекса до 2700 пунктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Индекс Московской биржи 18 апреля обновил максимум с 11 апреля 2022 года, достигнув отметки 2615,62 пункта. Это на 0,72% выше значения закрытия 17 апреля, однако уверенный рост индекса продолжается с конца марта. За прошедшее время MOEX прибавил более 9%, а в целом с начала года — более 21%.

Сейчас акции востребованы ввиду ослабления рубля и улучшения прогнозов по ВВП России в 2023 году и рассматриваются как альтернатива валюте и защита от инфляции, поясняет руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых. В частности, Минэкономики ожидает роста ВВП в ближайшие два года на 1,2% и 2,0% соответственно, тогда как осенью прошлого года оценки были –0,8% и +2,6%. По мнению госпожи Малых, инвесторы выбирают цикличные сектора и делают ставку на рост экономики, выделяя банковский сектор и транспорт.

Также поддержку рынку оказывает благоприятная конъюнктура рынка нефти. В частности, в начале апреля ОПЕК+ приняла решение по сокращению добычи нефти на 1,65 млн баррелей в сутки (б/с) до конца 2023 года (см. “Ъ” от 4 апреля). Благодаря этому, согласно Investing.com, котировки Brent с конца марта прибавили более 7%, закрепившись выше $85 за баррель. Цена российской марки нефти Urals росла опережающими темпами, что позволило существенно сократить дисконт (см. “Ъ” от 18 апреля).

В результате индекс нефти и газа Московской биржи вышел в лидеры роста за прошедшие две недели, прибавив 8%. Уверенности в успешном будущем нефтедобытчикам придает мартовский отчет МЭА, отмечает аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских. В отчете указано, что в марте Россия смогла нарастить экспорт на 0,6 млн б/с, до 8,1 млн б/с,— рекордные значения с апреля 2020 года.

Поддерживают оптимизм инвесторов и другие отрасли. Так, с начала апреля индекс металлов и добычи Московской биржи вырос на 7%. У инвесторов высоким спросом пользовались акции золотодобывающих компаний «Полюс» и Polymetal. Поддержку котировкам, по словам господина Болотских, оказал уверенный рост цен на золото.

На мировом рынке котировки драгметалла держатся выше уровня $2 тыс. за тройскую унцию, а на российском рынке превышают 5,2 тыс. руб./г, прибавив с начала месяца более 7%.

Кроме того, рынок акций стимулируют ожидания притока новой ликвидности в виде дивидендов. В частности, 21 апреля должны пройти годовые собрания акционеров Сбербанка и НОВАТЭКа, на которых ожидается утверждение рекордных дивидендов. Дивидендная доходность акций крупнейшего российского банка составляет почти 11%, газовой компании — 4,6%. С середины марта, когда было объявлено решение совета директоров о дивидендах, акции Сбербанка прибавили в цене больше 30%. За этот же период акции НОВАТЭКа выросли более чем на 20%. Закрытие реестров акционеров этих эмитентов намечено на 11 и 3 мая соответственно. В итоге до конца следующего месяца инвесторы могут получить (исходя из оценки free-float) более 300 млрд руб.

«Некоторую поддержку рынку оказало и отсутствие серьезных негативных геополитических триггеров в последние дни»,— добавляет аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Анна Михайлова.

В ближайшее время участники рынка ожидают продолжения роста, хотя и не слишком стремительного. Даниил Болотских оценивает локальный максимум по индексу MOEX в 2650–2660 пунктов. Его достижения аналитик ожидает до конца апреля благодаря продолжению роста акций Сбербанка и нефтегазового сектора.

По итогам года, полагает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин, индекс Московской биржи может достичь 2700 пунктов, хотя «сейчас сильно перекуплен». Дополнительное давление, по мнению эксперта, на него может оказать возможное укрепление рубля.

Ксения Куликова