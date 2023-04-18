Бюджет прощается с Urals

Ставка пошлины на экспорт нефти в последний год существования этого платежа будет определяться не из цены российского сорта Urals, а исходя из стоимости смеси Brent. Такие поправки к законодательству внес в Госдуму Минфин. Это должно несколько помочь властям пополнить федеральный бюджет, столкнувшийся в этом году с более чем сорокапроцентным падением нефтегазовых доходов. Впрочем, в отличие от НДПИ, в отношении которого такой порядок принят еще в феврале, в случае с пошлиной прибавка не будет существенной ввиду огромной разницы в суммах этих платежей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Подсчитанная Минфином в понедельник средняя цена Urals (за период мониторинга с 15 марта по 14 апреля) вряд ли добавила ведомству оптимизма: несмотря на рост мировых цен, вызванный решением ОПЕК+ о сокращении добычи, стоимость российского сорта оказалась весьма скромной — $51,15 за баррель. Это несколько больше, чем было по итогам марта,— $47,85, но сильно меньше заложенного в бюджет-2023 уровня в $70,1 за баррель.

Такая цена не позволяет собрать даже базовую сумму нефтегазовых доходов — это, напомним, разложенные по месяцам 8 трлн руб. годовых поступлений, минимально необходимых для обеспечения расходов бюджета. Нефтегазовые доходы по итогам первого квартала 2023-го в сравнении с таким же периодом прошлого года упали на 45% (см. “Ъ” за 6 апреля).

Для выправления ситуации в феврале были приняты поправки к Налоговому кодексу о том, что НДПИ следует считать, используя не стоимость Urals, а более рыночную цену Brent. Напомним, причина «недоверия» к Urals — ее цена рассчитывается на средиземноморском и роттердамском рынках нефти, и после вынужденной переориентации российских поставок с европейских на иные рынки она перестала быть репрезентативной. Цены же реальных поставок (прежде всего, в Индию и Китай) не вполне прозрачны и сильно зависят от длины «транспортного плеча» и других факторов. Поэтому по принятой в феврале формуле уже в апреле НДПИ посчитают от цены Brent минус $34. Далее дисконт будет три месяца подряд уменьшаться — вплоть до июльских $25. При обосновании формулы Минфин полагал, что она добавит бюджету ориентировочно 660 млрд руб.

Теперь такой же подход будет применен и к экспортной пошлине. Это следует из присланных правительством в Госдуму поправок сразу ко второму чтению подходящего по смыслу законопроекта об изменениях в закон «О таможенном тарифе». Устанавливается, что для расчета пошлины на июнь будет использоваться цена Brent (точнее — совпадающая с ней котировка North Sea Dated на рынке Северного моря) минус $204,4 за тонну (это $28 за баррель), на июль и далее — Brent минус $182,5 за тонну ($25). Таким образом, дисконты будут ровно теми же, что и для расчета НДПИ.

Это будет применяться в том случае, если такой подсчет (вместо использования Urals) будет более выгодным для бюджета. Поясним, в период с середины марта по середину апреля смесь Brent стоила $80,4 за баррель, при цене Urals в $51,15 дисконт получается равным $29,25. При таких ценах применение дисконта в $28 и в $25 имеет смысл, то есть даст прибавку бюджету. Впрочем, в отличие от налога на добычу, ее размер будет невелик. «По сравнению с НДПИ это незначительные, не такие существенные суммы. Надо считать. Но это, скорее, чтобы системно изменения были. Ключевая цель была в этом»,— пояснил вчера замминистра финансов Алексей Сазанов. Отметим, что по размеру поступлений экспортная пошлина сильно уступает нефтяному НДПИ (47 млрд руб. против 1,282 трлн руб. по итогам первого квартала) и по условиям давно принятого «налогового маневра» в нефтяной отрасли уже в следующем году она должна полностью исчезнуть.

Вадим Вислогузов