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Коммерсантъ FM
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Третий эшелон придержат на взлете

Московская биржа утвердила меры по борьбе со скачками торгов c низколиквидными бумагами

ЦБ и Московская биржа подготовили набор мер для борьбы с волатильностью акций третьего эшелона на российском рынке. Речь идет о распространении на все бумаги режима дискретного аукциона, доработке методики противодействия дестабилизации, сокращении возможных ценовых границ и увеличении шага цены, расширении аналитического покрытия. Эксперты, впрочем, сомневаются в эффективности многих из этих мер. Для борьбы с проблемой они советуют активнее освещать результаты противодействия инсайдерской торговле.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как рассказали два источника “Ъ” и подтвердили в Московской бирже, в конце прошлой недели комитет площадки по фондовому рынку утвердил меры по борьбе с краткосрочным взрывным ростом и последующим спадом волатильности и объема торгов низколиквидными ценными бумагами (подробнее о проблеме см. “Ъ” от 17 февраля).

Один из собеседников “Ъ” уточнил, что одобрены четыре направления работы. Во-первых, планируется распространить режим дискретного аукциона на все акции, обращающиеся на площадке (сейчас он действует только для бумаг из индекса биржи). Во-вторых — доработать методику противодействия дестабилизации с точки зрения критериев срабатывания и ускорения реакции. Как пояснил источник “Ъ”, это необходимо сделать с учетом «структурных изменений рынка за последний год». Третья мера — сокращение возможных ценовых границ, которые сейчас установлены на уровне 40%. Четвертая — по ряду бумаг, у которых шаг цены приводит к наличию каких-либо недобросовестных практик, шаг цены во внеочередном порядке будет изменен в сторону увеличения.

Директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин добавил, что обсуждается расширение аналитического покрытия в сегменте. «Эти бумаги сейчас по понятным причинам не на слуху у широкого круга инвесторов, и когда человек пытается разобраться, ему очень сложно найти экспертное мнение. Мы намерены работать в этом направлении»,— пояснил господин Блохин.

Также, по его словам, может быть изменен сам порядок проведения дискретного аукциона, например, увеличена или уменьшена продолжительность аукциона, которая сейчас составляет 30 минут. «Мы находимся в постоянном диалоге с эмитентами и обсуждаем различные варианты устранения дестабилизации»,— добавил господин Блохин.

Источник “Ъ” на финансовом рынке рассказал, что исходно предлагалось в том числе проработать вопрос повышения комиссии за сделки в моменты, когда идет сильное движение. Однако, говорит он, комитет «пришел к мнению, что мера будет неэффективна и создаст больше трудностей для клиентов, чем принесет пользы». Кроме того, по словам собеседника “Ъ”, предлагалась ограничить возможность поставлять в таких бумагах очень большое количество заявок за короткий срок, однако комитет проголосовал против.

Исходно меры для устранения избыточной нерыночной волатильности Мосбиржа обсуждала с Банком России. ЦБ подтвердил, что предложил торговой площадке «свое видение». Но, уточнили в Банке России, конечное решение о внедрении каких-либо механизмов принимает биржа, задача регулятора — «предложить эффективные меры и принять участие в обсуждении».

Волатильность на рынке возникла почти сразу после начала более года назад военных действий на Украине как ответ на резкое снижение ликвидности и доминирование физлиц в торгах (их доля в обороте превышала 80%), поясняет управляющий директор ИК «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. Однако максимальных объемов проблема достигла в конце 2022 года, когда на фоне восстановления рынка в целом резкий рост котировок в третьем эшелоне стал обыденным, уточняет он. Тогда без видимых причин котировки акций более десятка компаний на Московской бирже взлетали на десятки процентов в день, а объемы торгов ими соперничали с «голубыми фишками».

Предлагаемые инициативы относятся исключительно к режиму регулирования финансового рынка и не затрагивают фундаментальные экономические механизмы самих эмитентов, подчеркивает главный аналитик «РегБлока» Анна Авакимян: «Идет лечение симптомов, а не причины болезни».

Дмитрий Александров полагает, что расширение аналитического покрытия — «нереалистичная мера, поскольку его должны обеспечивать аналитики профучастников, у которых нет мотивации». А вот какой-то вариант введения «периода охлаждения» (например, через дискретный аукцион) — хорошая идея, считает эксперт.

«Участникам рынка, профобъединению и регулятору стоит более активно освещать результаты борьбы с инсайдерской торговлей и другими неправомерными действиями в финансовой индустрии»,— полагает управляющий директор управления электронных рынков Сбербанка Станислав Портненко. Инвесторы, подчеркивает он, должны осознавать, что манипуляции на фондовых рынках преследуются по закону.

Ксения Куликова, Екатерина Волкова

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