Китай тестирует рост

Экономика Китая после снятия большинства коронавирусных ограничений восстанавливается чуть более быстрыми темпами, чем предполагалось, но говорить об устойчивом росте пока рано, следует из данных Национального бюро статистики КНР. Показатели роста ВВП и объема розничных продаж в первом квартале превзошли ожидания аналитиков, но по части инвестиций и промышленного производства — напротив, отстали от прогнозов. Повышенное внимание к темпам «оживления» Китая связано в том числе и с тем, что мировой экономический рост в этом году, по прогнозам экспертов МВФ, более чем на две трети будет обеспечен именно странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tingshu Wang / Reuters Фото: Tingshu Wang / Reuters

В первом квартале 2023 года экономика Китая выросла на 4,5% к аналогичному периоду 2022-го и на 2,2% — к предыдущему кварталу. Ускорению, как отмечают в Национальном бюро статистики КНР, способствовал рост экспорта. Впрочем, по мнению ряда аналитиков, улучшение экспортных показателей трендом все-таки не станет — сейчас оно связано главным образом с тем, что в начале года поставщики реализовывали заказы, которые нельзя было выполнить раньше из-за коронавирусных ограничений. Напомним, основные ограничения, которые в 2022 году привели к замедлению экономического роста КНР до 3% вместо ожидавшихся 5,5%, были отменены в конце прошлого года в связи с пересмотром политики «нулевой терпимости» к коронавирусу. В январе власти сняли и запрет на въезд в страну.

Сейчас официальная цель властей КНР по динамике роста ВВП страны в 2023 году — около 5%. Впрочем, как ожидают эксперты МВФ, а также влиятельного ресурса Trading Economics, снятие большинства ограничений и стимулирующая политика после выхода из пандемии могут привести к более серьезному росту ВВП в этом году. Он, однако, по их оценкам, может замедлиться в 2024-м.

Во многом экономический рост КНР в первом квартале был обеспечен ростом розничных продаж, который ускорился в марте до 10,6% вместо ожидаемых 7,4% (это максимальные темпы с июня 2021 года). В марте на 11,5% выросли розничные продажи автомобилей, на 37,4% — ювелирных изделий, на 17,7% — одежды, на 9,6% — косметики, табачных изделий и алкоголя. В годовом выражении рост розничных продаж за первый квартал составил 5,7%. Помимо отложенного спроса, обеспеченного накопившимися у граждан за пандемию сбережениями, рост потребительской активности объясняется эффектом низкой базы — низкими показателями аналогичного периода прошлого года.

Ускорились в первом квартале и темпы роста промышленного производства КНР. Относительно аналогичного периода 2022 года рост промпроизводства составил 3%, оказавшись, впрочем, ниже ожиданий аналитиков. Хуже прогнозов и показатели по росту инвестиций. В январе—марте рост составил 8,8% в годовом исчислении и 5,1% — в квартальном. Инвестиции в недвижимость год к году упали на 5,8%. Отчасти это может объясняться сохранявшимися в начале года опасениями новой волны COVID-19 после снятия коронавирусных ограничений.

Отметим, что власти КНР одной из главных целей на этот год называют именно наращивание инвестиций — речь идет в том числе о привлечении частного капитала для участия в крупных национальных проектах (подробнее см. “Ъ” от 6 марта). Без улучшения показателей по инвестициям и промышленному производству дальнейшее восстановление экономики Китая вызывает у аналитиков сомнения.

Отметим, что фиксировавшаяся во время пандемии переориентация с роста за счет инвестиций на рост за счет потребительского спроса объясняет нынешнее ограниченное влияние открытия экономики Китая на показатели Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. Впрочем, именно с китайским «импульсом оживления», которого ждут другие страны региона, связано улучшение прогнозов МВФ для Азии. Сейчас аналитики фонда полагают, что ее вклад в мировой экономический рост в 2023 году может составить до 70% (см. “Ъ” от 18 апреля).

Кристина Боровикова