На эти пять процентов и живем

Ослабление режима борьбы с пандемией коронавируса позволит китайскому правительству в этом году активнее стимулировать рост экономики — это предлагается делать за счет поддержки спроса и инвестактивности. Официальная цель по росту ВВП, названная уходящим премьером КНР Ли Кэцяном, в этом году ниже, чем в прошлом,— «около 5%» против «около 5,5%», однако фактическая динамика, по прогнозам экономистов, может превысить этот показатель, тогда как в 2022 году ВВП страны вырос всего на 3%. Ускорение роста в Китае является и одним из главных факторов поддержки для сырьевых рынков: во многом состояние бюджета РФ, зависящего от экспорта энергоносителей, определится успехом или неуспехом китайского восстановления.
Уходящий премьер Китая Ли Кэцян уклончиво определяет краткосрочные цели экономического роста КНР
Фото: Thomas Peter, Reuters
В воскресенье в Китае открылась ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей. На ней будет утвержден новый состав правительства, включая преемника премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, который возглавлял правительство два пятилетних срока.
По традиции в первый день сессии премьер Госсовета представил доклад о результатах работы правительства и огласил новые экономические цели на год. В этот раз целевой ориентир по росту ВВП Китая — «около 5%» — оказался самым низким за последние годы: в 2022-м рост должен был составить «около 5,5%» (но фактически замедлился до 3% на фоне роста числа заболевших коронавирусом и новой волны ужесточения локдаунов), годом ранее цель была также более амбициозной — «свыше 6%», до пандемии ориентир был ближе к 6,5%.
Однако другие макропараметры указывают на более амбициозные планы правительства по стимулированию экономики — в частности, в этом году должно быть создано 12 млн новых рабочих мест (в прошлом — 11 млн), а дефицит бюджета должен расшириться до 3% ВВП против 2,8%, на которые власти ориентировались в прошлом году (пока из проекта бюджета был обнародован лишь показатель военных расходов — они составят 1,553 трлн юаней (около $224,85 млрд), что на 7,2% больше, чем годом ранее). Уровень безработицы при этом по плану правительства останется на уровне 5,5%, а инфляция ускорится с 2% до 3%.
Заметим, с конца прошлого года Китай уже снял основные ограничения, сказавшиеся на резком замедлении роста. Тогда власти объявили о значительном пересмотре политики «нулевой толерантности к коронавирусу» (новое регулирование запретило «произвольное» распространение локдаунов на целые районы и города, а главным принципом при их введении стала минимизация зон «высокого риска», на которые распространяется карантинный режим при выявлении случаев заражения COVID-19), в январе же были сняты ограничения и на въезд в страну.
В самом докладе Ли Кэцяна говорится о возросшей неопределенности, но уже вне Китая — это касается высокой инфляции во многих странах и замедления мировой экономики и мировой торговли. «Нехватка спроса по-прежнему является ощутимой проблемой, а ожидания частных инвесторов не являются стабильными, перед нами стоит и задача стабилизации занятости»,— следует из оценки состояния экономики. Ли Кэцян также призывает «фокусироваться на расширении внутреннего спроса» и стимулировать частные инвестиции, в том числе привлекать частный капитал для участия в крупных национальных проектах. Предполагается, что местные органы власти разместят в этом году специальные облигации на 3,8 трлн юаней (около $550 млрд) — к столь масштабным заимствованиям Китай прибегал и раньше, используя эти средства для финансирования крупных строек. В докладе содержатся и обещания об увеличении пенсионного обеспечения и повышения доступности медицинских услуг, что также требует наращивания госрасходов.
Среди других целей китайского правительства на этот год — стимулирование технологических разработок, цифровая трансформация традиционных отраслей, продолжение реформы госсектора и повышение конкурентоспособности госкомпаний. В докладе также многократно подчеркивается важность усиления экологической политики (Ли Кэцян призвал «продолжать борьбу за голубое небо, чистые воду и землю»), снижения объема выбросов и энергоемкости ВВП, а также вновь упоминается необходимость контроля за финансовыми рисками — в частности, связанными с ростом рынка недвижимости.
Отдельно отмечаются и успехи Китая в расширении доступа иностранных инвесторов и облегчении условий торговли — так называемые списки исключений (в которых обозначены недоступные для иностранного капитала отрасли) по всей стране были сокращены за пять лет на 51%, в пилотных зонах свободной торговли — на 72%. Теперь инвесторам обещают расширить доступ и к сектору услуг. За это же время правительство подписало шесть новых торговых соглашений, а доля импорта и экспорта с партнерами по ним возросла с 26% до 35% (средний уровень импортных тарифов при этом по-прежнему существенно выше, чем в развитых странах,— за пять лет он снизился с 9,8% до 7,4%). Следующим, судя по докладу, может стать соглашение с бывшими участниками Транстихоокеанского партнерства (после выхода США в 2017 году в нем осталось 11 стран).
Ли Кэцян указал и на успехи в снижении объемов обязательного лицензирования, сокращении сроков регистрации нового бизнеса и даже на уменьшение времени таможенных процедур — впрочем, как показывает российская практика, основные ограничения, которые вводились китайской стороной с 2020 года, касались карантинных мер, по этой же причине ограничивалась и работа пропускных пунктов на границе.
Снятие ограничений и стимулирующая политика после выхода из пандемии, как ожидается, все-таки приведут к более значительному росту ВВП Китая в этом году — даже по прогнозу Международного валютного фонда, он может составить 5,2% (с замедлением до 4,5% в следующем году). Инвесторы также оптимистично оценивают перспективы роста, следует из опроса, проведенного Goldman Sachs, при этом 44% респондентов назвали риск усиления конфронтации США и Китая в качестве основного, что превысило уровень опасений из-за высокой глобальной инфляции (26%), других геополитических событий (15%) и риска рецессии, спровоцированной ужесточением монетарной политики (13%).
Опережающие показатели деловой активности пока действительно указывают на улучшение ситуации в экономике КНР — так, значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) по версии Caixin в промышленном секторе Китая в феврале составило 51,6 пункта против 49,2 пункта в январе (значение выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности). От состояния китайской экономики зависит и динамика на сырьевых рынках — в первую очередь это касается спроса на нефть и металлы (в Capital Economics ждут его роста в первом полугодии). По данным Международного энергетического агентства, объем поставок нефти и нефтепродуктов из России в Китай в январе уже вырос с 1,9 млн до 2,3 млн б/с (в том числе поставки нефти достигли рекордного уровня в 2,1 млн б/с).