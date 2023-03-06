На эти пять процентов и живем

Ослабление режима борьбы с пандемией коронавируса позволит китайскому правительству в этом году активнее стимулировать рост экономики — это предлагается делать за счет поддержки спроса и инвестактивности. Официальная цель по росту ВВП, названная уходящим премьером КНР Ли Кэцяном, в этом году ниже, чем в прошлом,— «около 5%» против «около 5,5%», однако фактическая динамика, по прогнозам экономистов, может превысить этот показатель, тогда как в 2022 году ВВП страны вырос всего на 3%. Ускорение роста в Китае является и одним из главных факторов поддержки для сырьевых рынков: во многом состояние бюджета РФ, зависящего от экспорта энергоносителей, определится успехом или неуспехом китайского восстановления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уходящий премьер Китая Ли Кэцян уклончиво определяет краткосрочные цели экономического роста КНР

Фото: Thomas Peter, Reuters Уходящий премьер Китая Ли Кэцян уклончиво определяет краткосрочные цели экономического роста КНР

Фото: Thomas Peter, Reuters

В воскресенье в Китае открылась ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей. На ней будет утвержден новый состав правительства, включая преемника премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, который возглавлял правительство два пятилетних срока.

По традиции в первый день сессии премьер Госсовета представил доклад о результатах работы правительства и огласил новые экономические цели на год. В этот раз целевой ориентир по росту ВВП Китая — «около 5%» — оказался самым низким за последние годы: в 2022-м рост должен был составить «около 5,5%» (но фактически замедлился до 3% на фоне роста числа заболевших коронавирусом и новой волны ужесточения локдаунов), годом ранее цель была также более амбициозной — «свыше 6%», до пандемии ориентир был ближе к 6,5%.

Однако другие макропараметры указывают на более амбициозные планы правительства по стимулированию экономики — в частности, в этом году должно быть создано 12 млн новых рабочих мест (в прошлом — 11 млн), а дефицит бюджета должен расшириться до 3% ВВП против 2,8%, на которые власти ориентировались в прошлом году (пока из проекта бюджета был обнародован лишь показатель военных расходов — они составят 1,553 трлн юаней (около $224,85 млрд), что на 7,2% больше, чем годом ранее). Уровень безработицы при этом по плану правительства останется на уровне 5,5%, а инфляция ускорится с 2% до 3%.

Заметим, с конца прошлого года Китай уже снял основные ограничения, сказавшиеся на резком замедлении роста. Тогда власти объявили о значительном пересмотре политики «нулевой толерантности к коронавирусу» (новое регулирование запретило «произвольное» распространение локдаунов на целые районы и города, а главным принципом при их введении стала минимизация зон «высокого риска», на которые распространяется карантинный режим при выявлении случаев заражения COVID-19), в январе же были сняты ограничения и на въезд в страну.

В самом докладе Ли Кэцяна говорится о возросшей неопределенности, но уже вне Китая — это касается высокой инфляции во многих странах и замедления мировой экономики и мировой торговли. «Нехватка спроса по-прежнему является ощутимой проблемой, а ожидания частных инвесторов не являются стабильными, перед нами стоит и задача стабилизации занятости»,— следует из оценки состояния экономики. Ли Кэцян также призывает «фокусироваться на расширении внутреннего спроса» и стимулировать частные инвестиции, в том числе привлекать частный капитал для участия в крупных национальных проектах. Предполагается, что местные органы власти разместят в этом году специальные облигации на 3,8 трлн юаней (около $550 млрд) — к столь масштабным заимствованиям Китай прибегал и раньше, используя эти средства для финансирования крупных строек. В докладе содержатся и обещания об увеличении пенсионного обеспечения и повышения доступности медицинских услуг, что также требует наращивания госрасходов.

Среди других целей китайского правительства на этот год — стимулирование технологических разработок, цифровая трансформация традиционных отраслей, продолжение реформы госсектора и повышение конкурентоспособности госкомпаний. В докладе также многократно подчеркивается важность усиления экологической политики (Ли Кэцян призвал «продолжать борьбу за голубое небо, чистые воду и землю»), снижения объема выбросов и энергоемкости ВВП, а также вновь упоминается необходимость контроля за финансовыми рисками — в частности, связанными с ростом рынка недвижимости.

Отдельно отмечаются и успехи Китая в расширении доступа иностранных инвесторов и облегчении условий торговли — так называемые списки исключений (в которых обозначены недоступные для иностранного капитала отрасли) по всей стране были сокращены за пять лет на 51%, в пилотных зонах свободной торговли — на 72%. Теперь инвесторам обещают расширить доступ и к сектору услуг. За это же время правительство подписало шесть новых торговых соглашений, а доля импорта и экспорта с партнерами по ним возросла с 26% до 35% (средний уровень импортных тарифов при этом по-прежнему существенно выше, чем в развитых странах,— за пять лет он снизился с 9,8% до 7,4%). Следующим, судя по докладу, может стать соглашение с бывшими участниками Транстихоокеанского партнерства (после выхода США в 2017 году в нем осталось 11 стран).

Ли Кэцян указал и на успехи в снижении объемов обязательного лицензирования, сокращении сроков регистрации нового бизнеса и даже на уменьшение времени таможенных процедур — впрочем, как показывает российская практика, основные ограничения, которые вводились китайской стороной с 2020 года, касались карантинных мер, по этой же причине ограничивалась и работа пропускных пунктов на границе.

Снятие ограничений и стимулирующая политика после выхода из пандемии, как ожидается, все-таки приведут к более значительному росту ВВП Китая в этом году — даже по прогнозу Международного валютного фонда, он может составить 5,2% (с замедлением до 4,5% в следующем году). Инвесторы также оптимистично оценивают перспективы роста, следует из опроса, проведенного Goldman Sachs, при этом 44% респондентов назвали риск усиления конфронтации США и Китая в качестве основного, что превысило уровень опасений из-за высокой глобальной инфляции (26%), других геополитических событий (15%) и риска рецессии, спровоцированной ужесточением монетарной политики (13%).

Опережающие показатели деловой активности пока действительно указывают на улучшение ситуации в экономике КНР — так, значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) по версии Caixin в промышленном секторе Китая в феврале составило 51,6 пункта против 49,2 пункта в январе (значение выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности). От состояния китайской экономики зависит и динамика на сырьевых рынках — в первую очередь это касается спроса на нефть и металлы (в Capital Economics ждут его роста в первом полугодии). По данным Международного энергетического агентства, объем поставок нефти и нефтепродуктов из России в Китай в январе уже вырос с 1,9 млн до 2,3 млн б/с (в том числе поставки нефти достигли рекордного уровня в 2,1 млн б/с).

Татьяна Едовина