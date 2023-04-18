Что такое экологический фонд «Беллона»

18 апреля Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России международного экологического фонда «Беллона». История общественной организации — в справке «Ъ».

Международный экологический фонд «Беллона» был основан в Осло 16 июня 1986 года как ответ на Чернобыльскую катастрофу. Занимается защитой окружающей среды, в частности радиоактивными и ядерными угрозами. В марте 1994 года было открыто представительство «Беллоны» в Мурманске, а в апреле 1998 года — в Санкт-Петербурге.

Деятельность «Беллоны» в России была направлена на утилизацию и обеспечение безопасности более 120 выведенных из эксплуатации атомных подводных лодок в российской Арктике, а также на безопасное хранение ядерных материалов и радиоактивных отходов на бывших военно-морских базах на побережье Кольского полуострова. Также представители «Беллоны» находились в общественном совете госкорпорации «Росатом».

В 1995 году руководитель «Беллоны» в России эколог Александр Никитин был обвинен в разглашении гостайны за доклад «Северный флот: потенциальный риск радиоактивного загрязнения региона» — в 2000 году решением Верховного суда РФ обвинения с него были сняты. Это пока единственный случай в России, когда обвиняемый в госизмене был оправдан.

С 2014 по 2021 год организация проводила проект по развертыванию зарядной инфраструктуры в российской Арктике с целью популяризации электромобилей в этом регионе. Мурманский офис был признан иностранным агентом в 2015 году, а представительство в Санкт-Петербурге — в 2017 году. После начала российской военной операции на Украине в марте 2022 года фонд объявил об окончании работы в России. Организация продолжила работу в новом офисе в Вильнюсе.

В России «Беллона» опубликовала свыше 100 докладов, 30 из которых касались ядерной безопасности. Организация также занималась изданием экспертного журнала «Экология и право».