Суд в Москве оштрафовал владельца «Википедии» на 2 млн рублей

Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев оштрафовал на 2 млн руб. фонд Wikimedia Foundation (ему принадлежит «Википедия») за отказ удалить материалы о воинских частях ВС РФ. Фонд признан виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенной информации).

Согласно материалам дела, администраторы «Википедии» отказались удалить статьи о 74-й гвардейской мотострелковой бригаде, 138-й отдельной мотострелковой бригаде, 92-й ракетной бригаде. Также с сайта не удалили материалы о действиях российских военных на Украине, передает ТАСС.

В марте 2022 года Роскомнадзор грозил «Википедии» блокировкой за статью о российской военной операции на Украине. В том же месяце ведомство внесло Wikimedia Foundation Inc. в реестр компаний на «приземление» в России. В ноябре Wikimedia оштрафовали на 2 млн руб. за неудаление данных о военной операции.

Лаура Кеффер