Суд оштрафовал Wikimedia на 800 тыс. рублей за отказ удалить статью о запрещенной песне «Психеи»

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Wikimedia Foundation (ей принадлежит «Википедия») на 800 тыс. руб. Причиной суд назвал отказ удалить материал о запрещенной в России песне группы «Психея», сообщает ТАСС.

Из материалов дела следует, что протокол в отношении Wikimedia Foundation был составлен Роскомнадзором по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. В 2010 году Дорогомиловский суд Москвы признал композицию группы «Психея» «Убей мента» экстремистским материалом. На основании этого решения ФСБ потребовала от фонда убрать статью о песне из «Википедии». Wikipedia, как сказано в материалах дела, на которые ссылается ТАСС, не удалила страницу, посвященную запрету песни.

В ходе судебного заседания представительница Wikimedia Foundation требовала прекратить дело и не привлекать компанию к ответственности. Она настаивала, что законный представитель Wikimedia Foundation не был установлен и уведомлен о правонарушении. «По закону дело должно быть рассмотрено по месту нахождения привлекаемого лица. Это штат Флорида. Там не распространяется действие нашего Кодекса об административных правонарушениях»,— подчеркивала она.

Кроме того, представительница Wikimedia Foundation отмечала, что в соответствии со сложившейся практикой требование об удалении материалов выносит Генеральная прокуратура, а не ФСБ. Однако суд эти доводы отверг.

В конце февраля суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 2 млн руб. за отказ удалить материалы о воинских частях российских вооруженных сил. В апреле прошлого года Wikimedia Foundation оштрафовали на 5 млн руб. за публикацию статьи о событиях в Буче, разрушении больницы и театра в Мариуполе. Роскомнадзор обязал поисковики предупреждать пользователей о нарушении «Википедией» закона. Сайту грозили блокировкой.

Милена Костерева