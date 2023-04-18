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Коммерсантъ FM
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Традиционное шествие «Бессмертного полка» в этом году не планируется

Традиционное организованное шествие «Бессмертного полка» в 2023 году проводить не планируется, сообщила пресс-секретарь движения Ольга Байбулова. По ее словам, организаторы «решили уйти от формата одной улицы и одной площади, а пойти шире».

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

«Как такового формата привычного (шествия.— "Ъ") не будет. Традиционный формат решили расширить до того, чтобы в течение всего дня мы чтили память героев»,— рассказала «Интерфаксу» госпожа Байбулова.

Сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка» Геннадий Иванов рассказал, что в акции смогут принять участие автомобилисты — им предложили разместить празднично украшенные портреты ветеранов на задних или задних боковых стеклах. Также организаторы предложили всем желающим «прикрепить фотографии героев своих семей к одежде», чтобы «не расставаться с ними в течение всего дня».

В 2020 и 2021 годах «Бессмертный полк» проводили в онлайн-формате из-за коронавируса. В 2022 году шествие прошло в традиционном формате. В апреле Кремль сообщил о начале подготовки парада Победы в 2023 году. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил участия в нем бойцов военной операции на Украине.

Лаура Кеффер

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